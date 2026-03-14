リバプール1995-96シーズンの復刻ユニフォームの発売を開始

世界的スポーツブランドのアディダスがイングランド1部リバプールの1995-96シーズンの復刻ユニフォームの発売を開始した。

ファンからは「Carlsbergのロゴ入ってるの反則すぎる」「お金が溶けてく」と嬉しい悲鳴が上がった。

アディダスは「過去と現在をつなぐアイコニックなデザインが蘇る。」として今から30年前の95-96シーズンに着用されたリバプールのアウェイのレプリカユニフォームの発売を発表した。当時はクラブのレジェンドであるFWイアン・ラッシュやMFスティーブ・マクマナマン、FWロビー・ファウラーといった名選手がプレーしていた時代だ。

緑と白が4分割で配置された特徴的な懐かしのデザインの復活は、SNSで「Carlsbergのロゴ入ってるの反則すぎるだろマジで…」「お金が溶けてく」「最近レトロ系多くて良い」「あまりにも可愛くて白緑の方買っちゃった」「かっこいいいいいいい」といったコメントが寄せられるなど大反響。当時を知る往年のファンはもちろん、若い世代のファンにも刺さるデザインとなっているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）