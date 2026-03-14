アメリカのトランプ大統領は13日、イランの原油の輸出拠点である島を攻撃したと明らかにしました。中継です。

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原油の輸出拠点への攻撃は、イランの経済の生命線を絶つ狙いがあるとみられますが、イランが周辺国へのさらなる報復攻撃に出る恐れもあります。

トランプ氏は13日、SNSに、「イランの『至宝』であるカーグ島のあらゆる軍事目標を完全に破壊した」とした上で、「この島の石油インフラは破壊しないことを選択した」と投稿しました。

カーグ島は、イランの原油輸出の9割を担う拠点とされています。

原油の輸出拠点を攻撃したものの、石油インフラは破壊しなかったというのは、原油価格の一段の高騰を避ける狙いがあるとみられます。

一方、トランプ氏は、戦闘終結の目標をめぐり、アメリカとイスラエルに考えの違いが生じている可能性について初めて明言しました。

トランプ大統領

「少し異なるかもしれない」

「私が終わると感じたとき」に戦闘を終わらせるとするトランプ氏とイランの体制転換が実現するまで攻撃を続ける考えをにじませるイスラエルとの間で溝が浮き彫りになった形です。

また、トランプ氏はホルムズ海峡でのアメリカ軍による船舶の護衛について「ごく近いうちに始まる」との認識を示しました。

こうした中、複数のアメリカメディアは、国防総省が長崎県佐世保市の米軍基地に配備する強襲揚陸艦「トリポリ」と沖縄県に駐留する海兵隊を中東に派遣すると報じました。

攻撃開始から14日で2週間となりますが、戦闘終結の目標は曖昧なままで、戦闘は長期化の様相が色濃くなっています。