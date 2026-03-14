お笑いコンビ「ガレッジセール」の川田（53）が、11日放送のHBC北海道放送「ジンギス談」（水曜後11・56）に出演。バラエティー番組で初めて泣いた芸人の話を披露した。

この日はMCの「タカアンドトシ」とともに「芸人共感かるたを作ろう」という企画。「や行」という設定で、川田が選んだのが「ゆいま〜る」だった。

沖縄の方言で「助け合い」のことを「ゆいま〜る」といい、川田は「芸人は助け合いが一番大切」と力説したが、タカトシの反応はいまいちだった。

すると川田は「本当に言わせてください」と、後乗せでエピソードを披露。「数年前にたまたま、昔のDVDを見た」と回想した。

それは2009〜10年に放送されていた「イチハチ」という番組で、芸人がお互いの不安をぶつけ合う企画が流れていたという。そこで川田は「バラエティーで初めて泣いたのが、タカのコメントだった」と振り返った。

当時、タカがトシに向かって「下からいっぱい芸人が来てるんだよ！」と、若手がのし上がってきている現状を熱く力説。「みんな笑っているんだけど、俺は凄く感動して、再び見たら泣いちゃった」と川田は照れくさそうに明かした。

タカは「共感してくれたということですね」と「ゆいま〜る」を即採用。トシから「採用なの？ゆいま〜るって何だ？となるぞ」とツッコまれていた。