タレントのヒコロヒーが１４日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。面識がないにもかかわらず、お金を貸してくれたという有名女性タレントの名前を明かした。

モーニング娘。の大ファンだったというヒコロヒーは、推しメンを聞かれると「私は矢口さんです」と矢口真里の名前を即座に出した。「ずーと一途に。ギャルっぽくてヤンキーぽくて、あとＭＣがおもしろいみたいな。ずーとしゃべってる」と理由を明かした。

矢口との面識を聞かれると、「あります。あります。何やったら、私が全然売れる前に『ファンなんです』ってだけで、『金貸してくれ』って言ったことあります」と金の無心をしたことを告白した。

「どういうこと？全然、意味分かんない！何それ？」と、あ然とするＭＣの藤本美貴に、「『初めましてヒコロヒーと申します。大好きなんです。お金貸してください』って言ったことあります」とあっけらかんと告白。結果は「貸してくれました。矢口さんもああいう方やから、最初は「エッ何？何？』って言いながら。『そこを何とか。あれも見てました。ヘキサゴンも見てました』とか言って。“青春 僕”とか聴いてました！』とか言ったら、大笑いして。『もう、しょうがないなあ〜』っつって。おおらかな感じで」とあっさりと応じてくれたと話した。

金額を問われると、「１０万です。面識なしですよ。そんとき初対面。なんなら電話。会ってもいない」と回答。そのときは矢口の仕事現場まで出向いて「お金下さい」と借りたという。

１０万円の使い道については、「借金があったんですよ。５００万ぐらいあったんですよ」と返済に充てたと説明。藤本が「１０万借りたぐらいじゃどうにもならないじゃない？」と問うと、「いろんな人から借りて、まとめて返して、芸事に集中しようっていう思惑だったんです」と答えたが、「それやってる最中に私がめちゃくちゃ売れて」と返済できるようになったと話した。

矢口を含めてそのときに計２００万円ほど借金したといい、「さらばの森田さんが意外と漢気で、５０万とか貸していただいたりとか」と、事務所の先輩だった、さらば青春の光・森田哲矢が太っ腹だったことも明かしていた。