犬がみせる『寂しかった』サイン５選

犬が「寂しかった」と言っているとき、どのような行動をとるのでしょうか。ここでは、犬がみせる「寂しかった」サインを紹介します。皆さんのわんちゃんは、帰宅後に以下のような行動をみせますか。

1.「クーン」と鼻を鳴らすような声を出す

犬が「寂しかったよ～」と訴えるとき、鼻を鳴らすように少し高い声で「クーン、くーん」や「フン、フン」と鳴くことがあります。

寂しさや心細さ、そしてそんな気持ちから解放された喜びや安堵感など、いろんな感情が複雑に絡み合い、思わず声が出てしまった……という気持ちが表れている鳴き声です。

2.頭や体をぐりぐりと擦り付けてくる

犬が「寂しかったよ」と相手に伝えるとき、頭や体を飼い主にぐりぐりと押しつけるように擦り付けてくる様子は、まるで人間の子どもが自分の親に甘えている様子によく似ています。

「寂しかったよ～」「会いたかったよ～」という気持ちを直接行動で伝えるために、体を密着させるのだと考えられます。

3.飼い主の後ろをついてまわる

留守番などで心細さを感じていた犬は、帰宅後の飼い主の後ろを執拗なほどついてまわることが多いです。「寂しかったから、ここからはひとときも離れたくない」「なるべく一緒にいたい」という気持ちが強いのでしょう。

また、「早くかまって」「早く甘やかしてもらいたい」という気持ちも寂しさの裏に隠れているため、愛犬の興奮が落ち着いたらたくさん遊んであげてください。

4.顔周りを激しく舐めてくる

留守番時の寂しさが爆発してしまうタイプのわんこは、帰ってきた飼い主に飛びついたり、時には顔周りを激しく舐め回してしまうこともあります。

犬にとって、顔や口周りを舐める行動は愛情表現の一種です。寂しさにより、飼い主に対する恋しい気持ちが募った結果、このような行動に表れているのでしょう。

ただし、犬の口内には常在菌がいるため、感染症予防の観点から口や顔を過度に舐めさせるのは控えましょう。

5.うれションしてしまう

子犬など、感情コントロールや排泄機能がまだうまく制御できていない犬の場合は、寂しさと交えた嬉しさ、そして興奮でうっかりおしっこをその場で漏らしてしまうことがあります。

これは年齢とともに自然と治ることが多いのですが、あまりにも改善が見られないようであれば、日頃から興奮しないような接し方や遊び方で興奮しやすい性質を抑えてあげましょう。

愛犬から「寂しかった」と言われたときの対応

帰宅したときなどに、愛犬から「寂しかったよ～」と言われたとき、ついすぐにかまってあげたり、一緒になって「会いたかったよ～！」とリアクションをとってあげたくなるでしょう。

しかし、この対応は興奮を煽ってしまうため、基本的には落ち着いて対応するのが最善です。「ただいま」「お留守番ありがとう」と穏やかに伝えるにとどめ、愛犬の興奮が落ち着いてから、スキンシップなどでたっぷり愛情を注いであげてください。

まとめ

留守番時などに寂しさを抱えている犬は多くいます。「寂しかったよ」と伝えてくれているサインを把握し、愛犬の興奮が落ち着いてから、たっぷりスキンシップや遊び、散歩などを通して愛情を注いであげてください。