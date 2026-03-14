1人旅で行きたいと思う「北海道の温泉地」ランキング！ 2位「阿寒湖温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
日常を離れ、心ゆくまで名湯に浸かってリフレッシュできる旅先は、大人の休日を彩る最高の選択肢となるはずです。新年度を控えて慌ただしい時期だからこそ、誰にも邪魔されない「自分へのご褒美」として1人旅を計画する人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、北海道の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う北海道の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「阿寒湖温泉は行ったことあるが湯がとても好きだから」（20代女性／愛知県）
「大自然の中に温泉がある所と、湖も近くにあるということで景色も楽しむことが出来るため」（20代女性／沖縄県）
「阿寒湖の自然景観とマリモで有名な湖畔を眺めながら静かに温泉に浸かれるから」（40代男性／静岡県）
▼回答者コメント
「地獄谷などのダイナミックな自然景観と多彩な泉質が魅力で、温泉街の雰囲気も良くて1人でも温泉巡りをゆったり楽しめると思います」（60代男性／神奈川県）
「ドリフターズの歌でここは北国登別の湯と紹介されて行ってみたくなった」（20代男性／佐賀県）
「入浴剤でよく見かけるので、本物に浸かってみたい」（30代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、北海道の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う北海道の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：阿寒湖温泉／42票道東エリア、釧路市に位置する阿寒湖温泉が2位にランクイン。特別天然記念物の「マリモ」が眠る神秘的な阿寒湖のほとりにあり、豊かな自然に囲まれています。アイヌコタン（アイヌの集落）が隣接しており、独自の文化や民芸品に触れられるのも魅力。1人で静かに湖畔を散策し、アイヌの歴史を感じる深い旅が楽しめます。
▼回答者コメント
「阿寒湖温泉は行ったことあるが湯がとても好きだから」（20代女性／愛知県）
「大自然の中に温泉がある所と、湖も近くにあるということで景色も楽しむことが出来るため」（20代女性／沖縄県）
「阿寒湖の自然景観とマリモで有名な湖畔を眺めながら静かに温泉に浸かれるから」（40代男性／静岡県）
1位：登別温泉／63票堂々の1位は、日本屈指の知名度を誇る登別温泉でした。最大の魅力は、1日1万トン、9種類もの多種多様な泉質が湧き出す「温泉のデパート」とも称される質の高さです。もうもうと湯煙が立ち上がる「地獄谷」は圧巻の景色で、1人でも圧倒されるような自然のエネルギーを体感できます。新千歳空港からのアクセスも良く、1人旅の拠点としても非常に優秀な温泉地です。
▼回答者コメント
「地獄谷などのダイナミックな自然景観と多彩な泉質が魅力で、温泉街の雰囲気も良くて1人でも温泉巡りをゆったり楽しめると思います」（60代男性／神奈川県）
「ドリフターズの歌でここは北国登別の湯と紹介されて行ってみたくなった」（20代男性／佐賀県）
「入浴剤でよく見かけるので、本物に浸かってみたい」（30代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)