「尋常じゃないくらい可愛い」若月佑美、ミニスカから圧巻の美脚披露「美しすぎる」「可愛さが増し増し」
元乃木坂46で俳優の若月佑美さんは3月13日、自身のInstagramを更新。ドラマ『救い、巣喰われ』（毎日放送）のオフショットを公開しました。
【写真】若月佑美、黒タイツから美脚を披露
コメントでは「若様カッコいい」「美しすぎる」「クシャ月だー可愛いー」「拝見する度に可愛さが増し増し」「1枚目尋常じゃないくらい可愛い」といった声のほか、「見てるよ！！」「まだまだ謎の女性なので続きが気になる！」「ドラマ観てるよー可愛い」など、ドラマへの感想も寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】若月佑美、黒タイツから美脚を披露
「クシャ月だー可愛いー」若月さんは「ドラマ 救い、巣喰われ 放送ご覧頂けてますか？？」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は椅子に座ってクシャっと笑う姿、2枚目はクールな表情を見せるショットです。黒いトップスに黒いミニスカート、薄手のタイツを合わせたコーディネートで、ミニスカートからはすらりとした美脚が伸びています。
白いコーデを披露したことも自身のInstagramではさまざまなコーディネートを公開している若月さん。2025年12月25日には「2025last calendar othercut!」とつづり、2枚の写真を投稿しました。白を基調に、襟や袖に黒を差し色として取り入れたセットアップ姿を披露。かわいらしさとクールさを併せ持つコーディネートです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)