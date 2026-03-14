好きな「今年50歳の女性俳優」ランキング！ 2位「中谷美紀」を9票差で抑えた1位は？
今年50歳の女性俳優は、華やかさと円熟味をあわせ持つ実力派が勢ぞろい。長年第一線で活躍してきた経験が深みとなり、さまざまな役柄で存在感を発揮しています。
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年50歳の女性俳優」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、1月12日に50歳を迎えた中谷美紀さんです。1991年にデビューし、ドラマ『ケイゾク』（日本テレビ系／1999年）の出演で注目を集めました。
2018年にドイツ人のヴィオラ奏者と国際結婚すると、日本とオーストラリアの両方を活動拠点に。2026年元旦放送の『ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート』（NHK・Eテレ系）に現地スタジオゲストとして出演し、久々に公の場に姿を見せました。
回答者からは「儚くて色気がある女優だから」（40代女性／徳島県）、「才色兼備だから」（40代女性／埼玉県）、「気高く、高貴な役柄にぴったりの女優だから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、4月10日に50歳を迎える木村佳乃さんです。主演から脇役まで幅広くこなし、悪女から聖母まで振り切った演技が持ち味。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）など、バラエティー番組にも多数出演し、体を張った企画にも果敢に挑戦。俳優業とのギャップが人気を集めています。
近年では、『恋する母たち』（TBS系／2020年）や『なんで私が神説教』（日本テレビ系／2025年）などの話題作に出演。また、3月21日放送のテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』に、ヒロインの母親役として出演します。
回答コメントでは「テレビでのリアクションや振る舞いが自然体で素敵だから」（30代回答しない／広島県）、「落ち着いた雰囲気だから」（20代女性／栃木県）、「バラエティーで活躍していて好きだから」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年50歳の女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：中谷美紀／81票
2位にランクインしたのは、1月12日に50歳を迎えた中谷美紀さんです。1991年にデビューし、ドラマ『ケイゾク』（日本テレビ系／1999年）の出演で注目を集めました。
2018年にドイツ人のヴィオラ奏者と国際結婚すると、日本とオーストラリアの両方を活動拠点に。2026年元旦放送の『ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート』（NHK・Eテレ系）に現地スタジオゲストとして出演し、久々に公の場に姿を見せました。
回答者からは「儚くて色気がある女優だから」（40代女性／徳島県）、「才色兼備だから」（40代女性／埼玉県）、「気高く、高貴な役柄にぴったりの女優だから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：木村佳乃／92票
1位にランクインしたのは、4月10日に50歳を迎える木村佳乃さんです。主演から脇役まで幅広くこなし、悪女から聖母まで振り切った演技が持ち味。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）など、バラエティー番組にも多数出演し、体を張った企画にも果敢に挑戦。俳優業とのギャップが人気を集めています。
近年では、『恋する母たち』（TBS系／2020年）や『なんで私が神説教』（日本テレビ系／2025年）などの話題作に出演。また、3月21日放送のテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』に、ヒロインの母親役として出演します。
回答コメントでは「テレビでのリアクションや振る舞いが自然体で素敵だから」（30代回答しない／広島県）、「落ち着いた雰囲気だから」（20代女性／栃木県）、「バラエティーで活躍していて好きだから」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)