グランプリ受賞を記念して対談した（右から）安田物産の安田社長、古谷田力大和市長、大和シルフィードの橋本代表＝５日、大和市役所

神奈川県大和市の学校給食で提供されているオリジナルのカレーライスが、専門家による食品の評価制度「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリを受賞した。給食のメニューのグランプリ獲得は初めて。関係者は今後の展開に意気込みと期待を寄せる。

日本フードアナリスト協会主催の「ジャパン・フード・セレクション」は、全国約２万３千人のアナリストが味や安全性など１００以上の項目を審査し、グランプリから銅賞までを毎月決定している。

２月にグランプリを受賞したカレーを開発したのは給食事業の安田物産（大和市深見西）と同市を拠点に活動する女子プロサッカーチームの大和シルフィード。６年ほど前に地元を盛り上げようと共同でレシピを考案した。当初は県内の保育園や幼稚園で提供を開始、２０２４年からは大和市の学校給食に採用され「シルフィードカレー」の名で親しまれている。カレー粉やクミンでスパイス感を出しつつトマトやニンジンで自然な甘さとこくを出した味わいだという。

幅広い年齢が安全に食べられることや地域と連動した社会貢献性などが、完成度の高い商品として評価された。安田物産の安田幹仁社長は「全て手作りで試行錯誤を重ねて開発した。より多くの人に食べてもらいたい」と話した。レトルト商品への展開も考えているという。大和シルフィードの橋本紀代子代表は「カレーを通じてクラブの認知度も上げていきたい」と期待を寄せた。