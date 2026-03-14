◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国 10×-0 韓国(日本時間14日、ローンデポ・パーク)

今季からNPBの中日でプレーするアブレウ投手が、ドミニカ共和国の2番手投手として、準々決勝の韓国戦で好投を披露しました。

この試合、ドミニカ共和国は昨季MLBのポストシーズンでドジャース相手に好投を披露したフィリーズのクリストファー・サンチェス投手を先発起用。5回まで無失点、韓国打線をわずか2安打に抑え、さらに8奪三振の好投でマウンドを降ります。

6回から2番手でマウンドに上がったのは今季から中日でプレーするアブレウ投手。今大会のドミニカ共和国投手陣のなかで唯一メジャーリーガー以外から選出された投手でした。

そのアブレウ投手は落ち着いたマウンドさばきでいきなり2者連続三振の立ち上がりをみせると、後続をセカンドゴロに打ち取り三者凡退に抑えます。

続く7回は先頭のイ・ジョンフ選手を三塁のエラーで出塁を許すものの、後続は156キロのツーシームで空振り三振に仕留め、最後はムン・ボギョン選手を158キロのツーシームで併殺打に打ち取り、3人で抑えました。

ドミニカ共和国はその裏にオースティン・ウェルズ選手の3ランが飛び出し、10-0とし7回コールド勝ちとなりました。