WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）韓国代表の人気チアリーダー、ソ・ヒョンソク（31）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで開催された1次ラウンドでのチア姿をアップし、注目を浴びている。

「韓国最高！！！！！！」とつづり、丈の長い韓国代表ユニホームをデザインしたチア衣装を披露。「幸せで大切な思い出、素敵な皆さんと過ごせて光栄でした」と振り返り、チア仲間と撮影したバックショットや、会場での応援風景などを投稿した。

ファンやフォロワーからも「可愛いです」「すごくきれい」「女神〜〜」「勝利の妖精」「トークも一流」などのコメントが寄せられているほか、スカートやパンツを履いていないかのような後ろ姿の脚線美に「みんなパンツ履いてるよね？？？笑」の声もあがった。

ソ・ヒョンソクは韓国・仁川市出身。白花女子大卒。14年からチアリーダーの活動を開始。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズ、サッカーKリーグのFCソウルなど、バスケットボール、バレーボール、ハンドボールなど国内外のチームに所属。モデルとしても雑誌やテレビなどに出演。チャームポイントは、へそ。168センチ。

今回のWBCで韓国は1次ラウンドをC組2位で突破して、17年ぶりに8強入りしたが、13日（日本時間14日）の準々決勝でドミニカ共和国に0−10の7回コールド負けを喫し、敗退が決まった。