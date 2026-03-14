置き配指定にしていた荷物が玄関前から盗まれた！ ショップや配送業者から返金や補償は受けられるのでしょうか？

置き配で盗難されたとき、まず知っておきたいこと

置き配で荷物が盗まれた場合、すべてが自己責任になるとはかぎりません。まず確認したいのは、いつ、どのような方法で置き配が指定されたのかという点です。購入時にショップ側の案内に従って置き配を選んだのか、配送業者の会員サービスなどで受取方法を変更したのかによって、対応が変わることがあります。

また、置き配は「荷物を指定場所に置いたら必ず取引終了」と単純に考えられるものでもありません。

ショップの利用規約や配送業者の約款に、盗難時の扱いが定められている場合があり、その内容によって再送や返金、一定額までの補償が受けられることがあります。つまり、返金や補償の有無は、置き配を選んだ事実だけで決まるのではなく、契約条件や申告の手順によって左右されるのです。



返金や補償が受けられるケースと難しいケース

返金や補償が期待できるのは、まずショップが未着や盗難時の対応方針を設けている場合です。購入者との関係では、配送業者より先にショップが窓口となることも多く、調査のうえで再送や返金に応じるケースがあります。特に大手通販サイトでは、個別に状況確認を行ったうえで対応が決まることがあります。

一方、配送業者の補償が受けられるかどうかは、より細かな条件を確認する必要があります。

対象となる配送方法か、申告期限内か、補償対象外の商品ではないかなど、確認事項は少なくありません。例えば、高額品や貴重品、金券類などは補償の対象外となる場合があります。また、所定の期限までに連絡しなかった場合は、補償を受けにくくなります。

反対に、補償が難しくなりやすいのは、置き配の条件に同意しており、かつ配送業者が規約どおりに配達を完了している場合です。その場合でも、必ず請求できないとはかぎりませんが、購入者側に不利になりやすいため、まずは規約や注文履歴をよく確認することが大切です。



盗難に気づいたらすぐにやるべき対応

荷物が見当たらないときは、まず本当に配達済みなのかを確認します。配達完了メールやアプリの通知、配達写真の有無を確認し、置かれていたはずの場所も記録しておきましょう。玄関前の状況を写真に残しておくと、後の説明に役立ちます。

そのうえで、できるだけ早くショップと配送業者の双方に連絡します。どちらか一方だけに連絡しても、調査が進みにくいことがあるためです。あわせて、盗難の可能性が高い場合は警察へ相談し、盗難届の提出も検討しましょう。被害届や受理番号が必要になることもあるため、早めの対応が重要です。

マンションやアパートの場合は、管理会社や管理人に相談し、防犯カメラの確認ができるかも聞いておくとよいでしょう。時間がたつと記録の確認が難しくなるため、気づいた当日に動き始めることが解決につながります。



置き配の盗難時は、条件を確認して早めに行動しよう

置き配で盗難に遭った場合でも、ショップや配送業者から返金や補償を受けられる可能性はあります。ただし、それは一律ではなく、購入先の対応方針や配送業者の規約、置き配の指定方法、申告の時期などによって判断が分かれます。そのため、「置き配だから仕方がない」と決めつけるのは早計です。

置き配の盗難が疑われたら、まずは注文内容と配達状況を確認し、証拠を残したうえで、ショップと配送業者の両方へ連絡することが重要です。必要に応じて警察にも相談すれば、補償の検討が進みやすくなります。

置き配は便利な受取方法ですが、万一のときに備えて、利用前に補償条件や受取場所の安全性を確認しておくことで、安心して活用しやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー