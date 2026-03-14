米国がカナダを破りベスト4進出

■アメリカ 5ー3 カナダ（日本時間14日・ヒューストン）

米国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でカナダ代表と対戦し5-3で勝利。ドミニカ共和国代表に続き、ベスト4進出を決めた。試合終盤、カナダに追い上げられるも、先発のローガン・ウェブ投手以降、5投手の継投でリードを守り切った。

米国先発のウェブは、3回まで毎回走者を許すも要所を抑えて得点は許さなかった。70球を超えた5回途中で降板したが、4回2/3を5奪三振無失点。負けられない一戦で先発の役目を果たした。

打線は初回に1点を先制すると、3回は内野安打3本を集めて2点を追加。6回にもピート・クロウ＝アームストロング外野手の適時打などで2点を奪いリードを5点に広げた。一方的な展開になりつつあったが、6回にカナダに3点を返され2点差に。7回は無死二、三塁にされ同点のピンチを迎えたが、5番手のギャレット・ウィットロック投手が後続を抑え得点は与えなかった。

9回はメイソン・ミラー投手が160キロ超えの力強い球を連発しカナダ打線を無失点に抑えベスト4を決めた。準々決勝のカナダ戦後に代表離脱が決まっているクレイトン・カーショー投手の登板はなかった。

スター選手を揃え、2大会ぶりの優勝を目指す米国は、3大会連続のベスト4進出。15日（同16日）の準決勝では、準々決勝で韓国にコールド勝ちしたドミニカ共和国と激突する。（Full-Count編集部）