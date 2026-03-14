◆米男子プロゴルフツアー プレーヤーズ選手権 第２日（１３日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス＝７３５２ヤード、パー７２）

第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、１７位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、４ボギーの７２で回り、通算２アンダーの２８位。首位と１０打差で週末を迎える。

スタートの１０番で残り１６６ヤードの第２打を１・２メートルにつけ、１１番パー５は第２打をグリーンそばまで運び、１メートル強に寄せた。連続バーディーで上位に顔を出したが、その後はもどかしい展開が続いた。「そこまで悪いゴルフじゃない。初日の雨でグリーンは止まっていたので、もうちょっとアグレッシブに攻められたらという感じだった。なかなか思うようにいかない」と振り返った。

３０位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）が５バーディー、２ボギーで６９と伸ばし、４アンダーで１７位に浮上した。首位とは８打差。金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は７２で１オーバーの５１位で決勝ラウンドへ進んだ。

６３をマークしたルドビグ・オーベリ（スウェーデン）が１２アンダーでトップに立ち、２打差の２位にザンダー・シャウフェレ（米国）がつけた。