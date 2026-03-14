デビュー６戦目で惜敗続きにピリオドを打った３歳馬に、ＳＮＳ上では歓喜の声が寄せられている。

３月１４日の中山競馬４Ｒ・３歳未勝利（ダート１８００メートル）で、単勝１・１倍の断然１番人気に推されたイナズマダイモン（牡、美浦・宮田敬介厩舎、父クリソベリル）が９馬身差の快勝を飾った。

レースは初コンビを組んだクリストフ・ルメール騎手を背に８番枠からスタート。ゲートを素早く出ると、主導権を握り逃げの手に出た。抜群の手応えで直線を向いてもルメール騎手の手は動かず。そのまま後続に大きな差をつけてゴールした。勝ちタイムは１分５３秒７で、２着には２番人気のアオハルブルース、３着には１１番人気のコパノミラノが入った。

昨年８月、新潟の２歳新馬（ダート１８００メートル）でデビュー。１番人気で出走したが、半馬身差で２着。そこから未勝利戦を４走、いずれも１番人気で走ったが、先行、差しと色々なパターンでの競馬を見せる器用さを発揮したが、いずれも銀メダルに終わっていた。これまで５戦は左回りを使われていたが、６戦目で初の右回りでのレースで、持てる能力を発揮した形となった。

イナズマダイモンの圧勝劇は、Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド入り。「ここまで化けるか」「中山ダート１８００ｍを使った途端に９馬身差の圧勝」「圧勝しすぎてこれまではなんやったんや…」「ついに未勝利を卒業」「もうブッチぎりじゃんw」「逃げて単走調教にするのが正解だったのか」「圧勝してて草 今まで何してたん・・・」「強すぎワロタ」「別格 勝ち上がり遅すぎたと言っていいかも」などのコメントが寄せられている。