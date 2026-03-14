今日14日は東日本から西日本の太平洋側を中心に気温が上がっており、日中の最高気温は東京都心で15℃になるなど、昨日13日より大幅に高くなるでしょう。東日本と西日本では、明日15日も暖かく、お出かけ日和になる所が多い見込みです。この先は強い寒の戻りはなく、春服の活躍する日が多くなるでしょう。

今日14日 東〜西日本中心に気温上昇

昨日13日の東日本と西日本は、多くの所で冬の寒さとなりましたが、今日14日は、寒気が抜けた太平洋側を中心に気温が上がってきています。午前11時30分までの最高気温は、東京都心で13.5℃、高崎市(群馬)で16.1℃、田辺市栗栖川で18.1℃、肝付町内之浦(鹿児島)で16.2℃となっています。





このあとも西日本から東日本の太平洋側では、日差しの影響でさらに気温が上がるでしょう。日中の最高気温は、昨日13日に比べて大幅に高くなり、東京都心は15℃、大阪は14℃の見込みです。名古屋と鹿児島は最高気温18℃で、昼間はコートがいらないくらい暖かくなるでしょう。ポカポカ陽気の所が多いですが、北よりの風が強めに吹く所があるため、お出かけの際は風を通しにくい上着をお選びください。

明日15日も春を実感する暖かさ

明日15日も、東日本から西日本は、春を実感する暖かさの所が多いでしょう。最高気温は、東京都心で15℃、名古屋は17℃で、いずれも3月下旬並みの見込みです。鹿児島は20℃で、4月上旬並みの暖かさとなるでしょう。福岡は15℃で平年並みの見込みです。今日14日に比べて、明日15日は北よりの風の弱まる所が多いため、さらに日差しの温もりが感じられ、お出かけ日和になりそうです。

来週は雨の日でも気温は高め 東京都心で20℃予想

16日(月)と17日(火)は、全国的に高気圧に覆われて晴れる所が多く、東日本から西日本では16℃前後まで気温が上がり、ポカポカ陽気となるでしょう。18日(水)から19日(木)は、低気圧や前線の影響で曇りや雨となりますが、日本海を進む低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むため気温は高く、東京都心では19日(木)の最高気温は20℃の予想です。この先は、強い寒の戻りはなく、順調に春めいていくため、春服の活躍する日が多くなりそうです。