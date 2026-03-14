【大阪の新定番みやげ】イカリソース使用の「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～」

今、大阪土産の新しいアイテムとして注目を集めているのが、2026年2月2日に発売した洋菓子ブランド アンリ・シャルパンティエが手がける「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～」。このフィナンシェは、カカオの生産からチョコレートの加工、焼き菓子としての仕上げまで、日本の職人たちがそれぞれの専門性を発揮し完成させた職人の情熱と技術を結集して作られた一品です。カカオの個性を活かしながら、日本人の味覚に寄り添う繊細なバランスを目指したフィナンシェ。大阪限定商品として発売されており、手土産としてはもちろん、ショコラ好きの方にも興味深い存在となりそうです。

ウガンダの農園で育つ高品質カカオ

このフィナンシェに使われているカカオは、ウガンダで栽培されたもの。その農園を率いるのは大阪出身のファーマー、岡野あさみ氏です。

岡野氏が手がける農園「Farm of Africa」では、日本人らしいきめ細かな品質管理のもとでカカオが育てられています。収穫後の発酵や乾燥といった工程も丁寧に管理されており、繊細でバランスの良い風味を持つカカオに仕上がります。

また、カカオ栽培を通じて現地の雇用創出にも取り組んでおり、単なるお菓子の原料としてではなく、地域と人を支える取り組みから生まれたカカオであることも、この商品ならではの魅力と言えるでしょう。

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大阪カカオアトリエが引き出すフレッシュな風味

ウガンダで収穫されたカカオは日本へ運ばれ、大阪のカカオアトリエ「Team Cacao」でチョコレートへと加工されます。

このアトリエでは、一般的な工程とは異なる「豆のまま直火で焙煎する方法」を採用。水分量などのデータを細かく管理しながら焙煎を行うことで、カカオ本来の香りと味わいを最大限に引き出しています。

さらに、焙煎からチョコレートになるまでの時間を可能な限り短くすることで、フレッシュなカカオの風味を保つ工夫もされています。こうした丁寧な工程を経ることで、香り高くバランスの良いチョコレートが生まれるのです。

世界大会優勝シェフが仕上げるショコラフィナンシェ

このチョコレートを焼き菓子へと昇華させたのが、洋菓子世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で日本チーム団長を務めたシェフ、駒居崇宏氏です。

駒居シェフは、岡野氏のカカオが持つフレッシュでバランスの良い風味を活かすため、バターやアーモンドの配合、焼き上げの温度や時間に至るまで細かく設計。ショコラの存在感を感じながらも、重すぎない軽やかな口当たりのフィナンシェに仕上げています。

2つのフレーバーで楽しむカカオのマリアージュ

大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～は、〈ソース・ドゥ・フリュイ〉と〈バニラ〉の2種類あります。

ソース・ドゥ・フリュイ

ひとつ目は、関西で長く親しまれている イカリソース をアクセントに加えた〈ソース・ドゥ・フリュイ〉。

スイーツとソースという意外な組み合わせですが、ソースに含まれる果実の凝縮した味わいがカカオのロースト香と重なり、ショコラのコクをより立体的に感じさせてくれます。

ソースの量によって味わいが大きく変わるため、何度も試作を重ねて最適なバランスを導き出したそうです。

大阪らしい遊び心を感じさせながらも、味わいはあくまで上品。新しい大阪土産として印象に残るフレーバーです。

バニラ

もうひとつは、ウガンダ産のバニラを合わせた〈バニラ〉。こちらも岡野氏が手がける素材で、香り高く奥行きのあるバニラの風味が特徴です。

バランスの取れたカカオの味わいに、甘く華やかなバニラの香りが重なり、よりクラシックで洗練されたショコラフィナンシェに仕上がっています。

新しい大阪土産として注目の焼き菓子

「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～」は、カカオづくりからチョコレートの加工、焼き菓子としての仕上げまで、それぞれの工程に関わる日本人職人のこだわりが積み重なって生まれたショコラスイーツ。

また、イカリソースという大阪らしい個性とショコラの上質な味わいを両立した、新しい大阪土産としてこれから注目されそうな商品です。

気軽に楽しめるフィナンシェでありながら、素材のストーリーや技術の奥深さを感じられる一品。大阪を訪れた際には、ぜひ手に取ってみてください。