「怠惰の極み」というコメントと共に投稿されたハスキー犬の水分補給する姿が、SNSで話題となっている。

【映像】こたつから出ずに水を飲む様子（実際の映像）

2月に登場した、こたつが好きすぎるハスキー犬のアシリちゃん（3歳）。あれから冬はさらに深まり、“こたつ愛”も、さらに深まっていた。いよいよ、お水を飲む時ですら、こたつから出てこない。ぬくぬくの中から、体だけを伸ばして、ごくごく。飼い主（@miyamafukayama）も思わず、「どんだけこたつから出たくないんだよ！」と心の中で突っ込んでしまったそうだ。

前回は、こたつに入りすぎて同居犬に生存確認までされていたが、今回はついに意地でもこたつから出ないまま、水分補給。そんなアシリちゃんのぬくぬくの冬も、そろそろ終わり。こたつの季節とも、まもなくお別れなのかもしれない。

動画を見た人からは「これ私もやってる」「トイレ以外は出たくないよねw」「人間もできるだけコタツから手の届く範囲に色々置いてたりする」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）