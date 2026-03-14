6種類のドーナツが整然と並び、それぞれが4等分されて再構成された一皿。



【写真】"理想の分け方" 異なる味を組み合わせて1人分にしたドーナツ

「家族4人で全種類を平等に食べたい」という願いを形にした写真がThreadsに投稿され、その解決策に驚きと称賛の声が集まっています。投稿したのは、グルメ情報を発信している、まいぐるさん（@mai.guru.me）。全員がすべての味を少しずつ味わえるという“わが家のルール”に多くの反響が寄せられました。



実は切り分け方には、細かなこだわりがあるのだとか。



「チョコファッションを4等分すると、チョコがない部分も出てしまうので、チョコも平等に4等分するようにしています」



このユニークな分け方は、もともと「いろいろな種類を食べたい」という、まいぐるさん自身の思いから始まったものでした。



「結婚して夫婦2人のころは半分こ。2人の子どもがドーナツを食べられるようになってからは、4等分するようになりました。家族みんなが好きなオールドファッションとポンデリングは、毎回必ず購入します。家族みんな好き嫌いもなく、まるごと食べたいと言う人もいないので、平等に分けます。ドーナツ以外でも、パンやケーキも同じように分けて食べています」



投稿には多くの反響が寄せられましたが、まいぐるさんは率直な気持ちをこう語ります。



「わが家では普通の食べ方だったので、反響に驚いています。たくさんのいいねをいただけてうれしかったです！」