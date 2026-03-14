【本音レビュー】3COINS×すみっコぐらしコラボの「釣りセット」「バストイ収納」がかわいすぎる
3COINSは「すみっコぐらし」とコラボした商品を多数展開しています。見た目のかわいさに惹かれて気になっていたのが、お風呂で使える「釣りセット」と「バストイ収納」。店舗で探してみたところ、すでに売り切れ。人気の高さに驚きつつ、今回はオンラインショップで購入してみました。
正直なところ、「お風呂のおもちゃって、すぐ飽きてしまうのでは……」と思う気持ちもありました。それでも「かわいい！」と子どもがうれしそうに反応する姿を見て、試してみることに。
操作は簡単！すみっコたちを釣って遊べるのが楽しい
まず紹介するのは、「釣りセット」。価格は税込770円。お風呂に浮かぶすみっコたちを釣って遊べるバストイです。
セット内容は、釣り竿、すみっコのキャラクター3体（しろくま、ぺんぎん？、とかげ）で、釣り竿のサイズは全長約25.5cm、キャラクターのサイズは縦約8cm×横約7cm。
釣り竿にはハンドルが付いていて、回すとカチカチと音が鳴る仕組み。リールを巻くような感覚で遊べるので、子どもも楽しそうに操作していました。
ただ、音は鳴るのですがリールの長さは変わらないのでそこが唯一残念なポイント。子どもも「あれ？長さは変わらないのか」と、不思議そうに見つめていました（笑）。
キャラクターのお腹に釣り針がくっつく仕組みになっているので、遊び方も操作もシンプル。くっつけて釣り上げるだけなので、未就学児のわが子でも簡単に遊ぶことができました。
ラクに釣れるから飽きちゃうかな……と眺めていましたが、「釣れた〜！」と夢中になっている姿を見てひと安心。
かわいいものが大好きな子どもなので、どうやら湯船にぷかぷか浮かぶすみっコたちを眺めているだけで楽しいんだそうです。確かに一緒に入浴している気分になれるので、癒されるかも（笑）。
お風呂のおもちゃをまとめて収納！かわいいのに機能的
次に使ってみたのが、「バストイ収納」です。価格は税込1,100円。お風呂のおもちゃやバスグッズを入れておけるアイテムです。手に取った瞬間思わず「かわいい……」と、大人でも声が漏れてしまいました。
裏に付属した吸盤で浴室の壁に取り付ける仕様のため、お風呂の壁にぺたっと貼るだけと設置はとても簡単。
収納部分の底には水切り穴が付いていて、水が溜まりにくいのもうれしいポイントでした。お風呂のおもちゃを清潔に保ちやすそうです。
実際にバストイを入れてみると、子どもでも出し入れしやすいサイズ感。先程の「釣りセット」のアイテムも全て収まりました。
見た目がかわいいという効果もあってか、遊び終わったあと「しろくまのところへ片付けようね」と子どもに声かけをしたら、すんなり片付けてくれました。
いつもなら、遊んだおもちゃはそのまま浴槽に放置状態で親が片付けていたのに……これはわが家では大変うれしい変化でした。
使ってみて気になったポイント
もちろん、実際に使ってみて気になった点もありました。
「釣りセット」は操作が簡単なので、高度な遊びを期待している子どもにはやや不向きかもしれません。複雑なものよりシンプルで遊びやすいおもちゃでよく遊ぶ、かわいいものが好きな子にはおすすめです。小さなパーツは誤飲の危険性があるので、遊ぶ際は必ず大人が見守ってあげてくださいね。
「バストイ収納」は、設置する際は平らな面でないと吸盤が付きにくい場合があるので、事前に確認しておくのが◎。付きにくいときは吸盤をお湯に浸してから試してみてください。白いため汚れが目立ちそうなのが気になりましたが、ちょっとした汚れなら拭き取るだけで落とせました。
お風呂時間が快適になるコラボアイテム
今回試した「釣りセット」と「バストイ収納」は、セットで買うと遊びと収納の両方をサポートしてくれるアイテムでした。
お風呂時間を少しでも楽しくしたいときや、バストイの収納に悩んでいるママはこの機会にチェックしてみてはいかがですか？
撮影、文・編集部