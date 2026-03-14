【義兄、17歳娘にオネガイ】は？高齢義母の代わりに、娘が義実家の家事を？＜第4話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第4話 うちの娘を！？冗談じゃない！
【編集部コメント】
マキコさん、さすがにこれはブチギレですよね。娘を無料の家政婦として差し出すことに夫ケンジさんは「なに言ってるんだ！」、マキコさんは「冗談じゃない！」、と一刀両断。正しい反応だと思います。お義母さんはすべてが初耳。反論を忘れて息子の考えに終始唖然です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第4話 うちの娘を！？冗談じゃない！
【編集部コメント】
マキコさん、さすがにこれはブチギレですよね。娘を無料の家政婦として差し出すことに夫ケンジさんは「なに言ってるんだ！」、マキコさんは「冗談じゃない！」、と一刀両断。正しい反応だと思います。お義母さんはすべてが初耳。反論を忘れて息子の考えに終始唖然です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら