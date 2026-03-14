＜速報＞女王・佐久間朱莉が3日目イーグル発進 開幕2連勝へ視界良好
＜台湾ホンハイレディース 3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第3ラウンドが進行している。開幕2連勝を狙う女王・佐久間朱莉が日本時間午前11時9分、1番パー5からトータル3アンダー・単独首位でティオフ。イーグルでの滑り出しとなった。
【ライブフォト】きょうの吉田鈴さんはパンツスタイル
トータル1アンダー・2位にヌック・スカパン（タイ）。トータルイーブンパー・3位タイに金澤志奈とチェン・ミンロウ（台湾）、トータル1オーバー・5位タイには菅楓華、鶴岡果恋、吉澤柚月が続いている。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳はトータル4オーバー・10位タイ。ツアー復帰2戦目の小祝さくらはトータル9オーバー・29位タイにつけている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）。優勝者には36万ドル（約5677万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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