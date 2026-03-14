京都に注目ホテルが続々と登場しています。

女優の松本まりかさんらが参加し３月１１日にオープンセレモニーが行われたのは、２８日にグランドオープンする「琥珀 Ａｐａｒｔｍｅｎｔ Ｈｏｔｅｌ Ｋｙｏｔｏ」。

手がけたのは、主に京都市内で駐車場事業を展開する京都市都市整備公社で、約１０億円かけて建てられました。

「滞在」をキーワードに、京都で購入したものを客室で調理できるよう１２室ある客室全てにキッチンが備えられていて、いつでも調理ができるほか、提携している地元の飲食店による出張料理も可能。宿泊料金はスタンダードが１泊１室４万円から（※時期により変動）で定員５人まで。スイートは１泊１室８万円から（※時期により変動）で定員８人となっています。

また、３月５日には祇園の花見小路に「帝国ホテル京都」がオープン。８０年以上の歴史を持つ国の登録有形文化財「弥栄会館」を保存・改修した高級ホテルです。

客室は全５５室、宿泊料金は１泊１６万４５００円からの変動制で、（１室２人）最も高い「インペリアルスイート」は１泊なんと３００万円。京都ではここ数年、増加する国内外からの観光客を取り込もうと、「バンヤンツリー」や「ヒルトン」といった高級ホテルが相次いで開業しています。