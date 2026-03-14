高岡早紀、「30数年ぶりに再会」した俳優と優美な着物ショット「豪華なメンツ…」「美の共演」
俳優・歌手の高岡早紀（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。「30数年ぶりに再会」したという俳優との写真を公開した。
【写真】「30数年ぶりに再会」した高岡早紀＆常盤貴子の2ショット
その俳優とは、常盤貴子（53）。ドラマで久しぶりに共演したといい、「すっかり大人な私たち。京都人〜で共演できるなんて、とても嬉しい。。」と喜びをにじませ、渡辺謙（66）と共に写る着物姿の撮影オフショットをアップした。
この投稿にファンからは、「ご、豪華なメンツ…」「お二人ともお綺麗」「好きな女優さん2人 きれい〜」「美の共演」などの声が寄せられている。
【写真】「30数年ぶりに再会」した高岡早紀＆常盤貴子の2ショット
その俳優とは、常盤貴子（53）。ドラマで久しぶりに共演したといい、「すっかり大人な私たち。京都人〜で共演できるなんて、とても嬉しい。。」と喜びをにじませ、渡辺謙（66）と共に写る着物姿の撮影オフショットをアップした。
この投稿にファンからは、「ご、豪華なメンツ…」「お二人ともお綺麗」「好きな女優さん2人 きれい〜」「美の共演」などの声が寄せられている。