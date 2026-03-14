WBC(ワールドベースボールクラシック)の1次ラウンドを4戦全勝で勝ち上がった日本。準々決勝進出のベネズエラの一戦では日本のエース山本由伸投手が先発予定となっています。

昨季山本投手の所属するドジャースはワールドシリーズまで勝ち進みブルージェイズとの激闘を繰り広げました。山本投手は第2戦で完投勝利。105球を投げわずか被安打4、1失点を記録しました。そして中5日の第6戦でもマウンドに上がると6回、96球を投げ、被安打5、1失点の成績でした。ワールドシリーズでは最終戦まで戦いが続き、第7戦9回のマウンドに“中0日”で登板した山本投手。試合は9回で終わらず延長11回でウィル・スミス選手がホームランで勝ち越すと、その裏山本投手が投げきり最後はゲッツーで試合は終わりました。山本投手は2回2/3、34球、無失点の成績でした。

96球を投げた翌日の試合で34球の魂の投球をした山本投手。今度は日本を背負って世界一を目指します。

WBCでは投手の起用に明確な制限があります。1次ラウンドでは1試合につき65球がもうけられてきましたが、準々決勝では80球、決勝は95球と変化していきます。

また、50球以上を投げた場合、登板から最低4日の経過が、30球以上を投げた場合、最低1日の経過が必要となります。

山本投手が準々決勝で50球以上投げた場合、決勝が18日と中2日になってしまうためリリーフとしても登板することは出来ません。

さらに山本投手は、MLBの開幕へ向けチームとの調整があるので、上記のルール以上に規制が設けられている可能性があります。日本のエースがどのような戦いを見せるのか、準々決勝は日本時間15日に行われます。