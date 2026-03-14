68年前に発生した赤ちゃんの取り違え 「生みの親」を捜す調査の舞台裏に密着 『未解決事件 File.14 赤ちゃん取り違えの深層』
68年前に都立病院で発生した赤ちゃん取り違え。いま、行方がわからないままの「生みの親」を捜す前代未聞の調査が進められている。
『未解決事件 File.14 赤ちゃん取り違えの深層』
○実の親と子は再会できるのか
14日放送のドキュメンタリー番組『未解決事件 File.14 赤ちゃん取り違えの深層』(NHK総合 22:00〜22:50)では、68年前に都立病院で発生した赤ちゃんの取り違えを特集。
いま、行方がわからないままの「生みの親」を捜す前代未聞の調査が、東京都によって進められている。取材班は調査の舞台裏に密着。果たして実の親と子は再会できるのか。
さらに高度経済成長期に全国各地で多発した取り違えの深層を独自取材。当事者も気づかないケースが多く眠っている可能性が浮かび上がった。
(C)NHK
『未解決事件 File.14 赤ちゃん取り違えの深層』
○実の親と子は再会できるのか
14日放送のドキュメンタリー番組『未解決事件 File.14 赤ちゃん取り違えの深層』(NHK総合 22:00〜22:50)では、68年前に都立病院で発生した赤ちゃんの取り違えを特集。
いま、行方がわからないままの「生みの親」を捜す前代未聞の調査が、東京都によって進められている。取材班は調査の舞台裏に密着。果たして実の親と子は再会できるのか。
さらに高度経済成長期に全国各地で多発した取り違えの深層を独自取材。当事者も気づかないケースが多く眠っている可能性が浮かび上がった。
(C)NHK