平祐奈×山口紗弥加「物産展の女」群馬・高崎舞台の第2弾放送決定 ゲンジブ杢代和人も続投【物産展の女〜高崎編〜】
【モデルプレス＝2026/03/14】テレ東では、3月31日にドラマチューズ！「物産展の女〜高崎編〜」（深夜24時30分〜25時00分）を放送することが決定。女優の平祐奈、山口紗弥加がW主演を務める。
【写真】平祐奈、色気溢れる“透け衣装”姿
2025年1月に桑野一弘による同名小説を実写化した「物産展の女〜宮崎編〜」が放送されると、宮崎に魅了された人や続編を求める声が続出。そんな「物産展の女」が高崎編として帰ってくる。物産展開催のため“見つける”を生業とする食品バイヤーという職業にスポットを当て、物産展開催の裏側で繰り広げられる知られざるヒューマンドラマを届ける。
一波乱ありながらも宮崎物産展を無事に乗り越えた春花たちが次に開催するのは群馬物産展。ところが開催を目前に、出店予定だった高崎パスタの店から出店拒否の連絡が…。市長から代替となる店舗を聞き、交渉するも、一筋縄では行かず…。果たして無事に群馬物産展を開催することができるのか。
食べ歩きは食品バイヤーの基本。群馬物産展開催に向けてがむしゃらに頑張る食品バイヤー蓮見春花を演じるのは、平。「食べなくてもわかる」が口癖の伝説の凄腕カリスマバイヤーである御厨京子を演じるのは、山口。そして宮崎物産展を経て少しだけ成長した春花の後輩・高城稔役には、ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」としても活動中の杢代和人。宮崎編に引き続き、3人の出演続投が決定した。
本作は、「群馬県高崎市」の全面協力の元、全編高崎ロケを実現。高崎市の観光名所や高崎パスタをはじめとするたくさんの高崎名物が登場。地元こだわりの「逸品グルメ」や高崎出身のゲストも登場する。（modelpress編集部）
きましたー！！念願の第2弾！宮崎につづき、高崎のみなさまありがとうございます！！今回も物産展の女こと御厨さんが魅力的な街にぶいぶい引っ張っていって下さり私と高城くんも前回より少しは成長した姿をお届けできるのではないかと思います！高崎グルメをたっぷり堪能しちゃいました！ぜひ！！今年度を共においしく締めくくりましょう！
続編万歳！嬉しくって思わず小躍りしました。一年ぶりの再会は“衣装合わせ”という名の、ただただ幸せな同窓会に終わり、もはや親戚のような人たちとの旅行気分で赴いた次なる目的地は、群馬県高崎市。前回お世話になった宮崎県同様、すてきな出会いが盛りだくさんの撮影となりました。土地が人をつくり、人が土地を育む――といいますが、スペシャルゲストとしてご出演いただいた高崎市長・富岡賢治さんの大らかでチャーミングなお人柄に、秒で恋をしたのは言うまでもありません。「物産展の女」第2弾・高崎編！人に癒やされ、グルメで腹の虫を鳴らしてください。きっと、どこかへ旅に出たくなるはずです。
「物産展の女」の続編のお話を頂いた時は本当に嬉しくて、思わず声が出ました！シリーズ化される作品に出演する事が、俳優業を始めた頃からの目標だったので、また一つ叶える事ができて嬉しいです。今回の「物産展の女」の舞台は群馬県高崎市。高崎の魅力をたくさん詰め込んでいます。更にパワーアップした3人の掛け合いもお楽しみください！！
前回のドラマを視聴した後、こんな感想を漏らしたことを覚えています。「もっともっと、このキャラクターたちのことが知りたい！ずっと、その活躍を見ていたい！」すでに原作の世界を飛び越えて、御厨たちはさらなる飛躍を遂げています。第2弾でも画面狭しと駆け回り、“地元の隠れた逸品”を私たちの元に届けてくれることまちがいありません。今度の舞台は、群馬県高崎市。どんな美味しいグルメが待っているのか。想像を膨らませて、お腹はへこませて、皆さんと一緒に放送日を待ちたいと思います。ともあれ、おかえりなさい、ドラマ「物産展の女」！
皆様の応援のおかげで、待望の第2弾をお届けできることになりました。今回の舞台は“パスタの街”群馬県高崎市！東京駅から1時間もかからず行けるのに、実は知らないことばかりで魅力がたっぷり詰まった街です。平さん、山口さん、杢代さん、最高のチームが再集結し、名物「高崎パスタ」に挑みます。食品バイヤーの奮闘や、名店の味――今回も見どころ満載です。ぜひお楽しみください。
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【写真】平祐奈、色気溢れる“透け衣装”姿
◆平祐奈＆山口紗弥加W主演主演「物産展の女」第2弾放送決定
2025年1月に桑野一弘による同名小説を実写化した「物産展の女〜宮崎編〜」が放送されると、宮崎に魅了された人や続編を求める声が続出。そんな「物産展の女」が高崎編として帰ってくる。物産展開催のため“見つける”を生業とする食品バイヤーという職業にスポットを当て、物産展開催の裏側で繰り広げられる知られざるヒューマンドラマを届ける。
◆「物産展の女」杢代和人も続投
食べ歩きは食品バイヤーの基本。群馬物産展開催に向けてがむしゃらに頑張る食品バイヤー蓮見春花を演じるのは、平。「食べなくてもわかる」が口癖の伝説の凄腕カリスマバイヤーである御厨京子を演じるのは、山口。そして宮崎物産展を経て少しだけ成長した春花の後輩・高城稔役には、ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」としても活動中の杢代和人。宮崎編に引き続き、3人の出演続投が決定した。
本作は、「群馬県高崎市」の全面協力の元、全編高崎ロケを実現。高崎市の観光名所や高崎パスタをはじめとするたくさんの高崎名物が登場。地元こだわりの「逸品グルメ」や高崎出身のゲストも登場する。（modelpress編集部）
◆平祐奈／蓮見春花（はすみはるか）役
きましたー！！念願の第2弾！宮崎につづき、高崎のみなさまありがとうございます！！今回も物産展の女こと御厨さんが魅力的な街にぶいぶい引っ張っていって下さり私と高城くんも前回より少しは成長した姿をお届けできるのではないかと思います！高崎グルメをたっぷり堪能しちゃいました！ぜひ！！今年度を共においしく締めくくりましょう！
◆山口紗弥加／御厨京子（みくりやきょうこ）役
続編万歳！嬉しくって思わず小躍りしました。一年ぶりの再会は“衣装合わせ”という名の、ただただ幸せな同窓会に終わり、もはや親戚のような人たちとの旅行気分で赴いた次なる目的地は、群馬県高崎市。前回お世話になった宮崎県同様、すてきな出会いが盛りだくさんの撮影となりました。土地が人をつくり、人が土地を育む――といいますが、スペシャルゲストとしてご出演いただいた高崎市長・富岡賢治さんの大らかでチャーミングなお人柄に、秒で恋をしたのは言うまでもありません。「物産展の女」第2弾・高崎編！人に癒やされ、グルメで腹の虫を鳴らしてください。きっと、どこかへ旅に出たくなるはずです。
◆杢代和人／高城稔（たかしろみのる）役
「物産展の女」の続編のお話を頂いた時は本当に嬉しくて、思わず声が出ました！シリーズ化される作品に出演する事が、俳優業を始めた頃からの目標だったので、また一つ叶える事ができて嬉しいです。今回の「物産展の女」の舞台は群馬県高崎市。高崎の魅力をたくさん詰め込んでいます。更にパワーアップした3人の掛け合いもお楽しみください！！
◆桑野一弘／原作
前回のドラマを視聴した後、こんな感想を漏らしたことを覚えています。「もっともっと、このキャラクターたちのことが知りたい！ずっと、その活躍を見ていたい！」すでに原作の世界を飛び越えて、御厨たちはさらなる飛躍を遂げています。第2弾でも画面狭しと駆け回り、“地元の隠れた逸品”を私たちの元に届けてくれることまちがいありません。今度の舞台は、群馬県高崎市。どんな美味しいグルメが待っているのか。想像を膨らませて、お腹はへこませて、皆さんと一緒に放送日を待ちたいと思います。ともあれ、おかえりなさい、ドラマ「物産展の女」！
◆千葉貴也（テレビ東京）／プロデューサー
皆様の応援のおかげで、待望の第2弾をお届けできることになりました。今回の舞台は“パスタの街”群馬県高崎市！東京駅から1時間もかからず行けるのに、実は知らないことばかりで魅力がたっぷり詰まった街です。平さん、山口さん、杢代さん、最高のチームが再集結し、名物「高崎パスタ」に挑みます。食品バイヤーの奮闘や、名店の味――今回も見どころ満載です。ぜひお楽しみください。
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