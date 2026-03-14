◆ＷＢＣ 準々決勝 カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

米国（Ｂ組２位）がカナダ（Ａ組１位）に逃げ切り勝ちし、３大会連続のベスト４進出を決めた。１５日（日本時間１６日）の準決勝で、ドミニカ共和国との“ドリームチーム対決”が実現する。

米国は初回、１死一塁からジャッジ主将（ヤンキース）が左翼線を破る二塁打で二、三塁とし、続くシュワバー（フィリーズ）の二ゴロの間に１点を先取。３回は２死満塁でブレグマン（カブス）の三塁内野安打が送球エラーもあって２点適時打となり、３―０と突き放した。

３―０で迎えた５回は１死一、二塁から好調の８番チュラング（ブルワーズ）とクローアームストロング（カブス）が連続適時打を放ち、５―０と突き放した。

米国先発は５年連続２桁勝利のウェブ（ジャイアンツ）。１次ラウンド初戦のブラジル戦（６日）以来７日ぶりのマウンドで、４回２／３で４安打無失点５奪三振で試合を作った。

５回２死から登板した２番手ケラー（フィリーズ）は回またぎで６回も続投。２死二塁でブラック（ブルワーズ）に左前適時打を打たれ、１―５と１点を返された。なお２死一塁でＢ・ネーラー（ガーディアンズ）に右越え２ランを許し、２点差に迫られた。

２点リードの７回には連続安打とパスボールで無死二、三塁のピンチを招いたが、ベッドナー（ヤンキース）が踏ん張って無失点で切り抜けた。

昨季限りで引退し、招集に応じた３７歳の通算２２３勝レジェンド左腕カーショー（前ドジャース）は、本大会で登板しないまま離脱することになった。

１次ラウンドでは最終戦でイタリアがメキシコに大勝してくれたおかげで命拾いし、準々決勝に駒を進めた米国。準決勝では韓国にコールド勝ちしたドミニカ共和国との対戦になる。両軍ともメジャーのオールスター級の選手を並べるドリームチーム。夢の対決が決勝戦の舞台を待たずに実現する。