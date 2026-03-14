◆ＷＢＣ 準々決勝 カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

米国（Ｂ組２位）が隣国のカナダ（Ａ組１位）との接戦を制して、準決勝進出を決めた。１５日（日本時間１６日）の準決勝ではドミニカ共和国との対戦が決定。決勝進出をかけてスター軍団対決となる。

１次ラウンドでは３連勝発進を切った米国だったが、最終戦のイタリア戦でまさかの敗戦。その後の他チームの試合結果次第では１次ラウンド敗退の危機もあったが、何とか他力で準々決勝に駒を進めた。

負ければ終戦の準々決勝も、ヒヤヒヤでの突破になった。試合序盤は危なげない試合運びを見せた米国。初回にジャッジ（ヤンキース）の二塁打などで１死二、三塁のチャンスを作ってシュワバー（フィリーズ）の一ゴロの間に先制点を奪うと、３回には、２死満塁でブレグマン（カブス）の三塁への内野安打に相手の失策も重なって２点を追加した。６回にもチュラング、クローアームストロングの連続適時打で２点を追加。先発のウェブ（ジャイアンツ）は５回途中４安打無失点と好投して降板。６回表終了時点で５―０と試合の主導権を握っていた。

だが、６回裏から歯車が狂い始めた。２死二塁から２番手右腕・ケラー（フィリーズ）が適時打を浴びてマウンドを降りると、３番手のスパイアー（マリナーズ）がネーラー（ガーディアンズ）に２ランを被弾。５―３と２点差に迫られた。７回は４番手ベッドナー（ヤンキース）が連打と捕逸で無死二、三塁のピンチを迎えたが、後続を抑えて何とか無失点で切り抜けてそのまま逃げ切った。

米国は優勝した１７年、準優勝だった２３年に続いて３大会連続４度目の準決勝進出。カナダは初の８強入りで粘りの試合を見せたが、準決勝進出を逃した。ミラノ・コルティナ五輪では、男女アイスホッケーの決勝で米国とカナダが激突。いずれも米国が勝って金メダルを獲得した。カナダは野球で米国に一泡吹かせようと、練習ではアイスホッケー代表のユニホームを着るなどしていたが、あと一歩及ばなかった。