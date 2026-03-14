◆ＷＢＣ 準々決勝 カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝が１３日（日本時間１４日）、米国内で行われ、ドミニカ共和国（Ｄ組１位）は韓国（Ｃ組２位）に１０―０で７回コールド勝ち、米国（Ｂ組２位）はカナダ（Ａ組１位）との隣国対決を制し、準決勝進出を決めた。あす１４日（同１５日）の準々決勝では日本とベネズエラ、イタリアとプエルトリコが激突する。準決勝は１５日（同１６日）に米国対ドミニカ共和国が行われ、１４日（同１５日）の勝者２チームは１６日（同１７日）に対戦。決勝は１７日（同１８日）に行われる。

メジャーリーグのスター選手をそろえた２チームが、順調に準々決勝を突破し、準決勝へ駒を進めた。１次ラウンドＤ組で、ベネズエラなどを破って１位通過したドミニカ共和国は、自慢の強力打線が韓国相手に爆発。２回に韓国の元メジャーリーガー左腕リュ・ヒョンジンからタティス（パドレス）の適時打などで３点を奪って先制すると、３回にもマチャド（パドレス）の適時打などで４点を追加。７―０にリードを広げると、７回にウェルズの“サヨナラ３ラン”で１０―０として圧巻のコールド勝ちを収めた。

１次ラウンド最終戦でイタリアに敗れた米国は、他力でヒヤヒヤの８強進出を決め、この日は隣国のカナダと対戦。初回にジャッジ（ヤンキース）の二塁打などで１死二、三塁のチャンスを作ってシュワバー（フィリーズ）の一ゴロの間に先制点を奪うと、３回には、２死満塁でブレグマン（カブス）の三塁への内野安打に相手の失策も重なって２点を追加した。６回にもチュラング、クローアームストロングの連続適時打で２点を追加。先発のウェブ（ジャイアンツ）は５回途中無失点と好投。５点リードの６回には救援陣が３点を失って２点差に迫られたが逃げ切った。

準決勝では米国ＶＳドミニカ共和国という、メジャーのスター選手をそろえた優勝候補同士が激突する。両軍の予想スターティングメンバーの年俸は、米国が２６２．８億円で、ドミニカ共和国が２５８．３億円とほぼ同じ。目の離せない戦いになりそうだ。

両チームの予想スタメン。

【ドミニカ共和国】（成績は昨季、年俸は１ドル＝１６０円で計算）

１右 タティス（パドレス）２５本、７１打点、３２盗塁、２割６分８厘＝３２億円

２二 マルテ（ダイヤモンドバックス）２８本、７２打点、４盗塁、２割８分３厘＝２４億円

３左 ソト（メッツ）４３本、１０５打点、３８盗塁、２割６分３厘＝７５億円

４一 ゲレロ（ブルージェイズ）２３本、８４打点、６盗塁、２割９分２厘＝２２・４億円

５三 マチャド（パドレス）２７本、９５打点、１４盗塁、２割７分５厘＝３３・６億円

６指 カミネロ（レイズ）４５本、１１０打点、７盗塁、２割６分４厘＝１・２億円

７中 ロドリゲス（マリナーズ）３２本、９５打点、３０盗塁、２割６分７厘＝２８・８億円

８捕 ウェルズ（ヤンキース）２１本、７１打点、５盗塁、２割１分９厘＝１・３億円

９遊 ペルドモ（ダイヤモンドバックス）２０本、１００打点、２７盗塁、２割９分＝８億円

先発＝セベリノ（アスレチックス）８勝１１敗、防４・５４＝３２億円

【米国】

１遊 ウィット（ロイヤルズ）２３本、８８打点、３８盗塁、２割９分５厘＝２０・８億円

２一 ハーパー（フィリーズ）２７本、７５打点、１２盗塁、２割６分１厘＝４１・６億円

３右 ジャッジ（ヤンキース）５３本、１１４打点、１２盗塁、３割３分１厘＝６４億円

４指 シュワバー（フィリーズ）５６本、１３２打点、１０盗塁、２割４分＝２４億円

５三 ブレグマン（カブス）１８本、６２打点、１盗塁、２割７分３厘＝５６億円

６左 アンソニー（レッドソックス）８本、３２打点、４盗塁、２割９分２厘＝３・２億円

７捕 ローリー（マリナーズ）６０本、１２５打点、１４盗塁、２割４分７厘＝１７・６億円

８三 ヘンダーソン（オリオールズ）１７本、６８打点、３０盗塁、２割７分４厘＝１３・６億円

９中 クローアームストロング（カブス）３１本、９５打点、３５盗塁、２割８分７厘＝１・２億円

先発＝ホームズ（メッツ）１２勝８敗、防３・５３＝２０・８億円