■これまでのあらすじ

妻の物を自分の物扱いする夫に搾取される生活に、妻は限界を感じていた。弁護士事務所で働く友人に相談すると「取られているのは尊厳」だと言われ、妻は苦しかった理由がようやくわかる。慰謝料を勝ち取るには証拠集め、録音が大事だとアドバイスされて…。



ある朝、夫が当然のように「今週末 信也たちの引越しを手伝いに行け」と行ってきました。でも、今週末は哲人の保育園の発表会。年に一度しかない、哲人も私もずっと楽しみにしていた日です。

「あなただけで行けば？」と言って、私はスマホの録音ボタンをそっと押しました。「俺が行けと言ったら行く それが妻の務めってものですよね？」「…ね？」と圧をかけてくる夫。発表会に行きたいと私が言うと、「嫁に来たんだから お前は『俺のもの』 つまり『この家のもの』なんだよ」とドヤ顔で言いました。その会話が、録音されているとも知らずにーー。脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)