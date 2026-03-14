「お前は俺のもの」息子の発表会より親戚の手伝いに行けという 夫の暴言を録音しました【妻のものは俺のもの Vol.7】
■これまでのあらすじ
妻の物を自分の物扱いする夫に搾取される生活に、妻は限界を感じていた。弁護士事務所で働く友人に相談すると「取られているのは尊厳」だと言われ、妻は苦しかった理由がようやくわかる。慰謝料を勝ち取るには証拠集め、録音が大事だとアドバイスされて…。
妻の物を自分の物扱いする夫に搾取される生活に、妻は限界を感じていた。弁護士事務所で働く友人に相談すると「取られているのは尊厳」だと言われ、妻は苦しかった理由がようやくわかる。慰謝料を勝ち取るには証拠集め、録音が大事だとアドバイスされて…。
ある朝、夫が当然のように「今週末 信也たちの引越しを手伝いに行け」と行ってきました。
でも、今週末は哲人の保育園の発表会。年に一度しかない、哲人も私もずっと楽しみにしていた日です。
「俺が行けと言ったら行く それが妻の務めってものですよね？」
「…ね？」と圧をかけてくる夫。発表会に行きたいと私が言うと、
「嫁に来たんだから お前は『俺のもの』 つまり『この家のもの』なんだよ」とドヤ顔で言いました。
その会話が、録音されているとも知らずにーー。
脚本:日野光里
(フィクション・スタジオ)