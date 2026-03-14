5人組ロックバンド「Sadie」が結成21周年イヤーを走っている。全国ツアー「DOUBLE DECADE」を各地で展開しながら、18日の東京・Zepp Shinjuku公演へと歩みを進める日々。スポニチアネックスの単独インタビューに応じたベーシスト・亜季が語ったのは、5人が歩んできた時間、そして、“奇跡”という言葉に対する少しだけ慎重な本音だった。（ヴィジュアル系特集取材班）

活動休止前と同じ5人が再び同じステージに立つ。その意味を問うと、短い沈黙の後にこんな答えが返ってきた。

「みんなちゃんと生きてたということかな」

再始動を“奇跡”と呼ぶ声は多い。だが、その響きにはどこか偶然や外的な力に委ねるニュアンスがある。

「そろったことも復活できたことも奇跡だとは思う。でも、外から与えられたものじゃない。5人がそれぞれ旅に出て、いろんなことがあって、それでも頑張って生きてきたからじゃないかな」

まだ互いに話していない出来事もあるかもしれない。それでも構わない。青春の続きをなぞるのではなく、人生の続きを持ち寄って並んでいる。その距離感こそが21年という時間の重みを物語る。

活動休止中の関係も一定ではなかった。連絡を取り合う時期もあれば、そうでない時間もあったという。そんな中でも、音楽から離れていたドラム・景が再び戻ってくることを信じていた。

「後からなら何とでも言えるって思われるかもしれないけど、僕は信じてました」

さらに強調したのは、5人だけではバンドは成立しないという現実だ。ライブを形にするスタッフ、足を運ぶファン。その存在があって初めて音は鳴る。「メンバーにも、スタッフの方にも、ファンの方にも感謝でしかない。Sadieっていうバンドでベースを弾かせてくれてありがとう、って」

21周年を迎えた今、その一言は飾りではなく実感として響く。

全国ツアー「DOUBLE DECADE」では、なお新たな課題にも向き合った。現在のサウンドの“もう一歩先”へ踏み出そうとしている最中だ。

「どこかを立てたら、どこかが凹んでしまう。音って本当に難しい」。会場ごとに異なる天井の高さやスピーカー、PA卓（音響ミキサー機材）。同じ曲でも、鳴り方は毎回変わる。迷いはある。それでも、その試行錯誤を楽しんでいるという。

「リハの時間が長くなってるかもしれないけど（笑）。でも、突き詰めている時間が好きなんだと思う」。完成形に安住しない。その姿勢こそが22年目へと踏み出したバンドの現在地と言えるかもしれない。

そして迎える18日。Zepp Shinjukuでの21周年ライブについて尋ねると、こんな言葉が返ってきた。

「周年って、ラストなのかスタートなのかって考えちゃうけど、その疑問自体が無意味だなって。どっちでもいいじゃんって思うようになった」

終わりであり、始まりでもある。どちらか一方ではなく、その両方を抱えたまま進めばいい。「“するしかない”じゃなくて、きっとなるよって。ライブはやってみないと分からない。だからこそ、見に来てくれたらうれしい」

奇跡ではなく、生き抜いてきた時間の積み重ね。Sadieは今も、進行形で歩き続けている。