◇NBA ブルズークリッパーズ（2026年3月13日 インテュイット・ドーム）

NBAブルズの河村勇輝（24）が13日（日本時間14日）に敵地クリッパーズ戦で7戦連続ベンチ入り。第1Qから途中出場した。

敵地5連戦最終戦となったクリッパーズ戦も第1Qに出場機会が訪れた。残り37秒からコートに立ち、第2Qも引き続き出場した。しかし数字は残せずに残り9分30秒でベンチに下がった。前半は3分7秒の出場に終わった。

ブルズは敵地5連戦中。前回の試合となった12日（同13日）の敵地レイカーズ戦では第2Qから途中出場。レイカーズの八村塁との初対決が実現。残り11分20秒には“レブロン越し”の3Pシュートを沈めて初得点。さらに残り10分58秒には速攻からボールをバックボードに当てて、マタス・ブゼリスの豪快アリウープダンクを演出すると会場が熱狂した。第3Qには八村VS河村のマッチアップも実現。最終Qには速攻から鋭いバウンズパスでアシストを決めた。

レイカーズ戦では10分8秒出場の出場で3得点2アシスト1リバウンドを記録。シュートは全て3Pシュート。2本試投で1本成功。3P成功率は50％だった。試合後には八村と健闘を称え合い、サイン入りユニホームを交換した。