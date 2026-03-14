3月6日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOがくり出した“ダジャレ”に注目が集まった。

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金曜日は、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピにDAIGOがひとりでチャレンジする「ボクでもできる！金曜日」。この日は「カリカリ胸スティック」を調理した。

手頃でおいしい鶏胸肉を食べやすいスティックフライに。中はしっとり、外はカリカリの食感も楽しい一品は、ゆりさん曰く「子どもにめっちゃ人気」とか。そんな本日の料理にちなみ、調理の合間には「最近“カリカリ”したこと」をテーマにトークがくり広げられた。

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【動画】DAIGOが告白する「最近カリカリしたこと」は、空気の乾燥が気になるこの季節ならではのあの“イラッと現象”！

ゆりさんがカリカリする瞬間は、おうちの「ご飯時」。ちゃんとおかずがあるのにそれでご飯を食べず、「ふりかけを求める子どもたち」に思わずイラッとしてしまうことがあるという。

「“それ（おかず）で食べて！”ってなりません？」とこぼすゆりさん。だが、DAIGO家の“ふりかけ事情”は少し異なるようで、「ふりかけについては、うちは結構フリーで」と特に制限せず、子どもたちの自由にさせているらしい。

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フリーにかけるふりかけ。つまり「“フリーかけ”ですよね」とDAIGO。会心のダジャレでゆりさんを爆笑させ、大満足の表情を見せていた。

（※レシピ）

カリカリ胸スティック

＜材料（2人前）＞

鶏胸肉 1枚（250g）

砂糖 小さじ1

しょうゆ 大さじ1

酒 大さじ1

塩 適量

こしょう 適量

小麦粉 大さじ4

水 大さじ1

パン粉 適量

サラダ菜 適量

サラダ油 適量

【☆ハニーマヨソース】

はちみつ 小さじ1

トマトケチャップ 小さじ1

マヨネーズ 大さじ1 1/2

＜作り方＞

（1）鶏胸肉は1cm厚さの斜め切りにして棒状に切り、フォークで全体に穴をあけてから袋に入れ、砂糖、しょうゆ、酒、塩、こしょう、サラダ油小さじ1を加えてもみ込み、15分おく。

（2）ハニーマヨソースのはちみつ、トマトケチャップ、マヨネーズを合わせる。

（3）（1）に小麦粉、水を加えてもみ込む。

（4）（3）を取り出しパン粉をしっかりまぶす。

（5）フライパンに5mmの深さまでサラダ油を入れて中火で熱し、（4）を並べ、こんがりしたら裏返し、全体で4分ほど揚げ焼きにする。

（6）取り出して油をしっかりきり、サラダ菜と共に器に盛り、2を添える。

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【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「カリカリ胸スティック」の調理の様子は、3月6日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。