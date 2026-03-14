2児の母・山田花子、親子で「シール集め」にハマる 100均アイテムで作った次男の“シール帳”を紹介「可愛いシールたくさんありますね！」「ほほ笑ましい」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が12日、自身のブログを更新。息子と共に親子で“シール集め”にハマっていることを明かした。
【写真】「可愛いシールたくさんありますね！」100均アイテムで作った次男の“シール帳”
「山田親子のブーム!?」と題しブログを更新した山田は、「昨日金原早苗ちゃんにもらったラブブ リュックに付けました！少し遅いですが…初ラブブです」とプレゼントしてもらったラブブを飾ったMYリュックを写真で紹介。
続けて「そしてロナウドちゃんは今からシール集めに」「昨日、100均でシール帳みたいなミニアルバム買ってきてあげたらさっそく貼ってた」と、小学生の次男（9）が現在リバイバルでブームとなっている“シール集め＆シール帳”に熱中していることを明かし、手帳にシールを貼る次男の近影をとらえた写真をアップした。
「『最近、息子がシールに興味があるって』楽屋で話したら 島田珠代さんがシール買ってきてくれた」と、先輩芸人の島田からもらった“ぷっくりシール”の写真も披露し、「遅れましたが息子も母もブームに乗りました」と話した。
コメント欄には「シールブームが花ちゃんちにも来たのですね」「可愛いシールたくさんありますね！」「ロナウドちゃんもシールうれしそうですね ほほ笑ましい」など、さまざまな反響が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男（13）、16年5月に次男を出産している。
【写真】「可愛いシールたくさんありますね！」100均アイテムで作った次男の“シール帳”
「山田親子のブーム!?」と題しブログを更新した山田は、「昨日金原早苗ちゃんにもらったラブブ リュックに付けました！少し遅いですが…初ラブブです」とプレゼントしてもらったラブブを飾ったMYリュックを写真で紹介。
続けて「そしてロナウドちゃんは今からシール集めに」「昨日、100均でシール帳みたいなミニアルバム買ってきてあげたらさっそく貼ってた」と、小学生の次男（9）が現在リバイバルでブームとなっている“シール集め＆シール帳”に熱中していることを明かし、手帳にシールを貼る次男の近影をとらえた写真をアップした。
コメント欄には「シールブームが花ちゃんちにも来たのですね」「可愛いシールたくさんありますね！」「ロナウドちゃんもシールうれしそうですね ほほ笑ましい」など、さまざまな反響が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男（13）、16年5月に次男を出産している。