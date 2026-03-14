キム・ヨハンが主演を務める青春ラブコメディ『第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～より、名場面リアクション動画とホワイトデー特別コメント動画がYouTubeで公開された。

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今回公開された動画では、本作の名場面を切り抜き、キム・ヨハンがそれぞれのシーンを振り返りながら撮影当時の裏話やエピソードを語るインタビューを収録。アクションシーンの撮影方法やキャラクターの心情表現などについて明かしている。

インタビューの中で、第1話の印象的な登場シーンについてキム・ヨハンは「外見にフォーカスするシーンだったので最初は少し照れくささもありました」と振り返り、自然に見えるよう意識して演じたことを明かしている。また、自身が演じたカン・ミンハクという役柄については「最初は心配もありましたが、この役を演じてよかったと思います。この役を通していろいろな一面を見せられたと、今日改めて感じました」と語った。

さらに動画の前半には、ホワイトデーに合わせて収録された特別コメントも収められており、応援してくれるファンへ向けたメッセージが届けられている。

（文＝リアルサウンド編集部）