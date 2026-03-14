柳ヶ浦が開志国際を撃破…ママドゥ34得点、U18トップリーグ初参戦に王手

3月14日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子準決勝が行われ、柳ヶ浦高校（大分県／ブロックリーグG優勝）が80－64で開志国際高校（新潟県／ブロックリーグC優勝）に勝利した。

ブロックリーグを全勝優勝した強豪による一戦は、試合序盤から両エースが躍動する一進一退の展開となった。開志国際は高橋歩路、柳ヶ浦はファデラママドゥが得点源となり、37－40で前半を終了。しかし、第3クォーターだけでママドゥが14得点と大暴れして柳ヶ浦が逆転。4点差で突入した第4クォーターは、3ポイントが決まらない開志国際をジリジリと突き放す試合展開で、柳ヶ浦が16点差をつけて競り勝った。

初のトップリーグ参戦へ向けて大きな白星をつかんだ柳ヶ浦は、ママドゥが3ポイント5本の成功を含む34得点に加え、19リバウンド5アシスト5ブロックと獅子奮迅の活躍。古閑蓮も13得点3スティール、天野大空郎も10得点をマークした。

一方、開志国際は池田楓真が21得点7アシスト、高橋歩路が24得点2ブロック、アジャックアロングアジャックアロングが8得点18リバウンド3ブロックと奮闘したが、勝負どころで踏ん張れず敗退。2年ぶりのトップリーグ参戦とはならなかった。

勝利した柳ヶ浦は、「U18日清トップリーグ2026」の出場権をかけ、明日15日に行われる決勝で美濃加茂高校（岐阜県／トップリーグ7位）と対戦する。

■試合結果



開志国際高校 64－80 柳ヶ浦高校



開志国｜16｜24｜14｜10｜＝64



柳ヶ浦｜17｜20｜21｜22｜＝80





【動画】開志国際vs柳ヶ浦「U18トップリーグ入替戦」フル映像