5月15日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される映画『スマッシング・マシーン』より、主演のドウェイン・ジョンソンが特殊メイクによって変身していく舞台裏映像が公開された。

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A24が製作した本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描いた実話をもとにした伝記映画。当時日本で“霊長類ヒト科最強”と謳われるほど、恵まれた体型に相応しい華やかな戦歴を誇り、キャリア絶頂期にあったケアー。しかし、やがて訪れたはじめての“敗北”が彼の人生に暗い影を落とす。

主人公のマーク・ケアーを演じたのは、“ザ・ロック”のリングネームで愛されたプロレスラー時代を経て、『ワイルド・スピード』シリーズや『ジュマンジ』シリーズに出演したジョンソン。プロデューサーも兼任した本作では、20年以上の俳優活動で初めて第83回ゴールデングローブ賞主演男優賞（ドラマ部門）にノミネートされた。

監督・脚本を務めたのは、『グッド・タイム』『アンカット・ダイヤモンド』などで兄のジョシュ・サフディとともに共同監督を務めたベニー・サフディ。初の長編単独監督作品で、世界三大映画祭である第82回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞した。

本作で第98回アカデミー賞メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた特殊メイクを担当しているのは、日本出身のメイクアップアーティスト、カズ・ヒロら。公開された映像には、ジョンソンが変貌していく特殊メイクの過程が映し出されている。

劇中でドウェインが演じるのは、実在の総合格闘家マーク・ケアー。スクリーンに映し出されるその姿はまさに当時のケアーそのもので、ジョンソンだとは気づかないほどの変貌ぶりを見せている。カズ・ヒロは本作でジョンソンの顔の型取りを行い、彫刻によってプロステティック（特殊メイクパーツ）を設計するなど、キャラクターの見た目を決定づけるデザインを担当。入念なテストを重ねながら、俳優の演技を損なわない形でリアリティを追求したという。制作を振り返りカズ・ヒロは、「ドウェインは誰もが知っている顔なので、それをどこまで変えてマーク・ケアーに近づけるかが難しかった」とコメント。特に目元は構造が大きく異なるため、「ドウェインが（自然に）瞬きや演技ができるようにデザインすることが大変だった」とこだわりを明かしている。

さらに、よりケアーに近づけるためジョンソン用に特別にデザインされたかつらを使用。劇中には格闘シーンが多いため、激しく動いても外れないよう細部まで設計されているほか、全身に入ったタトゥーをカバーするメイクも施された。こうした作業のため、撮影前には毎日4時間ほどをヘアとメイクに費やしていたという。カズ・ヒロはこれまでにも数々の実在人物を題材にした映画で特殊メイクを手がけてきたが、「実在の人物を表現する際には、その人物と俳優の両方に尊敬を持ってデザインすることを大事にしている」と話し、徹底したリサーチと資料収集を重ね、人物の生き方や背景まで研究したうえでデザインを組み立てていくという。また本作については、「スタッフが全員素晴らしい人たちで、非常にスムーズな現場だった」と振り返り、「ドウェインもとても努力していたし、監督のベニーも強い思いを持って作った映画。スタッフ全員が一丸となって作り上げた作品だと思う」と作品への思い入れを明かしている。

カズ・ヒロ自身は格闘技に強い関心があったわけではないというが、リサーチを進める中で、試合の勝敗だけではなく、その裏にある人間関係や努力、挫折などに興味を持ったという。「この映画は格闘技の話というより、人間の努力や達成、そして失敗と、そこからどう生きていくかという映画。そういう意味で、とても完成された良い映画だと思う」と作品の魅力を語っている。（文＝リアルサウンド編集部）