櫻坂46・森田ひかる＆マユリカが力を抜いて「ほげ〜」。『Pokémon Sleep』が提案するおやすみ前のリラックス「ほげーたいそう」を体験

株式会社ポケモンは、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせ、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』を通じて就寝前の心身の緊張をゆるめる「ほげーたいそう」を発表しました。

発表と合わせて都内で行われた「Pokémon Sleep就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会」には櫻坂46の森田ひかるさんと、マユリカの阪本さん・中谷さんが登場。「ほげーたいそう」の実演や日常の中で最もリラックスしている「ほげー」となる瞬間について紹介しました。

■筋弛緩運動でおやすみ前の心身の緊張をほぐす

「ほげーたいそう」は、心身の緊張をゆるめる”筋弛緩運動“を取り入れた体操で、体の緊張をほどき、心地良いリラックス状態をつくることができるのだとか。

41,832名の『Pokémon Sleep』ユーザーを対象とした調査と睡眠脳波測定による実証実験では、筋弛緩運動が入眠時間の短縮や睡眠効率の改善に寄与することが確認されたそう。その他にも中途覚醒の割合も減少するなど、良い睡眠の一助となることが期待されています。

■櫻坂46・森田ひかるがホゲータカラーの衣装で登場！ 森田さんが「ほげーたいそう」をおすすめしたい人とは……

会場には、本プロジェクトで「ホゲータの助手」を務める櫻坂46の森田ひかるさんが「ほげーたいそう」の映像でも着用していたホゲータをイメージした衣装で登壇しました。

森田さんは「ホゲータの色に合わせたジャージでしたり、ホゲータの大好きなりんごがあしらわれたTシャツなど、ホゲータとおそろいにしてきました」と衣装へのこだわりを笑顔で話し、「ほげーたいそう」の映像についても「とにかくホゲータがすごく可愛くて……映像内で私がベッドに座る時にホゲータが慌てるシーンがあるのですが、私も癒されました」とホゲータへの愛を語りました。

そんな森田さんには、「ほげーたいそう」をおすすめしたい人がいるのだとか。

森田さんの合図で舞台に登場したのは、お笑いコンビ・マユリカのお２人。多忙な日々を送る阪本さん、中谷さんにリラックスしてほしいと理由を語った森田さんは、お2人のパジャマ姿に「ペアルックみたいでかわいいです」とにっこり。

阪本さんは「おじさん二人で？」と照れ笑いしながらも「普段あんまりこういう衣装を着ないです」と話し、中谷さんも「新鮮な気持ちですね」とコメントしました。

■ツッコミながらわいわい。クイズで「ほげーたいそう」をよく知る！

続いて、筋弛緩法に関する専門家で「ほげーたいそう」を監修した、東京家政大学教授の岡島義先生も登壇し、「ほげーたいそう」にまつわるクイズを実施。

第1問は「どうして体が緊張しているとよく眠れないの？」という問題。森田さんが「体に力が入って凝ってしまうから」と回答し、「私も経験があって、眉間や肩、いろんなところに力が入って凝りかたまってしまう」と経験を基にしっかりと予想すると、見事に正解。体には交感神経と副交感神経の2つがありますが、眠る前に「寝なきゃ」「明日は大丈夫かな」等と考えてしまうと、体が休息する時にはたらく副交感神経ではなく、心拍数を上げる交感神経が高まってしまうのだとか。

続いて「普段の生活の中で無意識に緊張してしまいやすい体の部位は？」という問題には中谷さんが「眉間」と回答しましたが、正解は「肩、あご、お腹」。「1つちゃうんや！」とすかさず突っ込み、会場の笑いを誘っていました。

最後の問題は「ほげーたいそうを続けるためのコツはなんでしょう？」という質問。これには阪本さんが「パーソナルホゲーナーに厳しく管理してもらうことですね」と真剣な表情で話しましたが、正解は「がんばりすぎないこと」で不正解。

「お手本の動画に出演している森田さんがある意味”パーソナルホゲーナー“かもしれないですね」と司会者がコメントすると「ほんまや！ 森田さんホゲーナーやん」と盛り上がる一幕もあり、和気あいあいとした空気でした。

■多忙な日々を送る3人の「ほげーの瞬間」は？

トークセッション後半では、それぞれが日常の中で最もリラックスしている「ほげーの瞬間」の写真を発表することに。

森田さんの「ほげーの瞬間」は頭皮マッサージをしている瞬間。「ライブで照明をたくさん浴びると、目が疲れてしまったりするので、頭皮をほぐすことでリラックスして眠れるので結構やってますね」と理由を明かしました。

続いて、中谷さんの「ほげーの瞬間」はネックピローで「ほげ〜」している瞬間。仕事の合間に、家のソファなどで仮眠するときにちょうどいいのだとか。「髪も崩れないし、スッと起きられるんですよ」とお気に入りのポイントを語りました。

最後に発表したのは阪本さん。「ほげーの瞬間」は、「劇場に置いてくれているマットで横になっているところ」なのだとか。しっかりと目が開いている様子に、中谷さんが「リラックスしてるの？」と突っ込み、岡島先生も「（寝ているとしたら）だいぶ悪夢を見ているんじゃないでしょうか」と落ち着いたトーンでコメントするなど、写真を見ながら盛り上がる様子も見られました。

■「ほげーたいそう」を体験！ コツは、体にギュッと力を入れた後に、「ほげー」と力を抜くこと

最後にはホゲータも登場し、実際に「ほげーたいそう」を体験することに。体に力を入れたり抜いたりしながら、緊張をほどいていきます。

力を抜く時に皆で「ほげ〜」と声を出すかわいらしい動きに、会場も思わず笑顔に。終始リラックスした和やかな雰囲気で幕を閉じました。

■「ほげーたいそう」で心地良い睡眠の土台を作ってみて

同プロジェクトでは、フェイスマスクブランドの「ルルルン」とのコラボレーションフェイスマスクも、ルルルン公式オンラインストアにて3月25日から先行販売されるのだとか。

睡眠不足のはずなのに、眠りが浅いという悩みを抱えるマイナビウーマン読者の方も多いのではないでしょうか。体にぐぐぐっと力を入れたあとに『ほげ〜』と息を吐きながら力を抜くことで体の緊張をほどくことができるので、リラックスしたい時にぜひ試してみてくださいね。

調査出典：株式会社ポケモン「『Pokémon Sleep』を活用した筋弛緩運動による睡眠効果への実態調査」2026

権利表記

©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

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（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）