なきごと、アニメ『彼女、お借りします』EDテーマ「204号室」リリース決定！CD初回限定盤には新体制初ライブの映像も

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なきごとの新曲「204号室」（TVアニメ『彼女、お借りします』第5期エンディングテーマ）が4月11日にデジタル配信リリース、5月20日にCDも発売される。

■CDにはGlico“ポッキー”CMキャンペーンソング「甘々吟味」も収録

CDは初回生産限定盤（アーティスト盤）と期間生産限定盤（アニメ盤）の2形態を同時発売。

初回生産限定盤（アーティスト盤）には「204号室」と「甘々吟味」（Glico“ポッキー”CMキャンペーンソング）の2曲を収録。

さらに2月27日に東京・渋谷eggmanで開催された新体制初のライブとなったバンドセットステージ『鳴言 vol.3 [eggman “45th/45days”Anniversary]』を完全収録したDVDが付属する。

期間生産限定盤（アニメ盤）は、『彼女、お借りします』のキャラクターデザインを手掛ける平山寛菜による描き下ろしジャケット仕様となる。

CDは3月14日に神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに全国13ヶ所を巡る全国ツアー『ビタースイートベイビーツアー2026』でも予約受付が行われ、各会場特典として先着10名になきごとサイン色紙がプレゼントされる。

また、新曲「204号室」をApple Musicでプレアド、Spotify プリセーブした人に「オリジナル待ち受け画像」を全員プレゼントするプレオーダーキャンペーンも実施される。

■リリース情報

2026.04.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「204号室」

2026.05.20 ON SALE

SINGLE「204号室」

■【画像】プレオーダーキャンペーン特典の「オリジナル待ち受け画像」

■【画像】新曲「204号室」の配信ジャケット

■関連リンク

『彼女、お借りします』作品サイト

https://kanokari-official.com/

なきごと OFFICIAL SITE

https://nakigoto.com/