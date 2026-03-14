山田裕貴『日本アカデミー賞』で見せた大粒の涙の理由 SNS上でも話題に「MVP」「もらい泣きです」
俳優の山田裕貴（35）が14日、自身のインスタグラムを更新。13日の日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」に出席した映画『爆弾』のキャスト＆スタッフ陣との集合カットを公開した。
【写真】感動…涙を流す佐藤二朗
今回、優秀主演男優賞を受賞した山田だったが、本作で得体の知れない中年男・スズキタゴサクを演じた佐藤二朗が最優秀助演男優賞に輝いた際に大粒の涙を流して佐藤の受賞を喜んでいた姿がSNS上でも話題となった。
山田は「『 #爆弾 』チームのみんな、自分も含め11部門おめでとうございます。みんなに連れてきてもらった主演男優賞だけど次はみんなを連れて行ける俳優に…」と決意を新たにした。続けて「そして、二朗さんの最優秀助演 自分が獲るより嬉しかった笑 二朗さんの存在が僕を、爆弾を引き上げてくれた」と涙の理由を明かした。
この投稿には「二朗さんの受賞と山田君の涙に感動」「あつい涙にもらい泣きです」「受賞式のMVP」との反響が寄せられている。
【写真】感動…涙を流す佐藤二朗
今回、優秀主演男優賞を受賞した山田だったが、本作で得体の知れない中年男・スズキタゴサクを演じた佐藤二朗が最優秀助演男優賞に輝いた際に大粒の涙を流して佐藤の受賞を喜んでいた姿がSNS上でも話題となった。
この投稿には「二朗さんの受賞と山田君の涙に感動」「あつい涙にもらい泣きです」「受賞式のMVP」との反響が寄せられている。