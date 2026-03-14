亀梨和也が“令和の平次”に 名作時代劇『銭形平次』NHKでスペシャルドラマ化
俳優の亀梨和也が主演を務めるスペシャル時代劇『銭形平次』が、2026年夏にNHK総合で放送されることが決定した。映画やドラマで長く親しまれてきた名作時代劇を令和の時代にリブート。江戸を舞台に、“捕り物の天才”と呼ばれた岡っ引き・銭形平次の活躍を描く。
【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開
原作は、国民的作家・野村胡堂による『銭形平次捕物控』。1931年から長年にわたり書き継がれ、全383編に及ぶ人気シリーズで、東京・神田明神には記念碑も建てられるなど、今も多くの人に愛される作品だ。今回のスペシャルでは、一介の岡っ引きだった平次がその名を江戸中に響かせることになる大事件を描く。
主演の亀梨は出演決定について「子供の頃、テレビで見ていた作品にまさか自分が出演させていただける日が来るとは思ってもいませんでした。錚々たる大先輩方が演じられてきた『銭形平次』。最初にお話をいただいた時は、嬉しさと同時に大きなプレッシャーも感じました」とコメント。
さらに撮影を振り返り、「撮影で京都を訪れ、スタッフの皆さんが『銭形平次』という作品を大切に守り続けてきた思いに触れ、その熱意に支えていただきながら撮影に臨むことができました。この作品に関わることができたことを、心より光栄に思います。長く愛されてきた伝統を大切に受け継ぎながら、令和の時代ならではの新しい銭形平次を皆さんにお届けできたら嬉しいです。ぜひ楽しみにしていてください」と語った。
脚本を担当する山岡潤平は、自身の思い出とともに作品への思いを明かし、「その中で『かっこいいな』と思ったヒーローが二人いました。その一人が、銭形平次です。必殺技が“飛び道具”というのが子供にとっては最高で、真似をして五円玉をよく投げていました」と回想。「天国のじいちゃん、ばあちゃん、観てやー！！」とユーモアを交えたコメントも寄せた。
演出の豊島圭介は「『銭形平次をリブートする。しかも亀梨和也さんで！』プロデューサーからそう聞かされ、一気に気持ちが昂りました。」と企画の第一印象を振り返り、「完成した作品を見てもその予想は完全に的を射ていて、今まで誰も見たことのない新しい平次像が生まれていました。とにかく、頭から最後まで無茶かっこいい銭形平次ですので、ぜひご覧ください！」と手応えを語った。
音楽は井筒昭雄が担当。メインテーマについて「繰り返されるフレーズが重なり合うことで高揚感を生み出す構造に。また江戸の活気を感じさせる楽器として、和太鼓やチャンチキなどの打楽器を取り入れました。」とし、「作品とともに、音楽も楽しんでいただけましたら嬉しく思います」としている。
物語は、神社の境内で発見された男の死体をきっかけに始まる。遺体の懐から見つかった図面のような紙片を手掛かりに、平次は江戸でうごめく陰謀に迫っていく。一方、江戸では人気の旅一座の女芸人・つばめを巡る騒動も起き、やがて複数の事件が絡み合いながら新たな殺人事件へと発展していく。
放送はNHK総合で2026年夏予定（89分・全1回）。NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信を予定している。BS8Kでは3月23日（月）午後5：00〜6：29に放送予定。出演は亀梨和也ほか。原作は野村胡堂、脚本は山岡潤平、音楽は井筒昭雄、演出は豊島圭介。
【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開
原作は、国民的作家・野村胡堂による『銭形平次捕物控』。1931年から長年にわたり書き継がれ、全383編に及ぶ人気シリーズで、東京・神田明神には記念碑も建てられるなど、今も多くの人に愛される作品だ。今回のスペシャルでは、一介の岡っ引きだった平次がその名を江戸中に響かせることになる大事件を描く。
さらに撮影を振り返り、「撮影で京都を訪れ、スタッフの皆さんが『銭形平次』という作品を大切に守り続けてきた思いに触れ、その熱意に支えていただきながら撮影に臨むことができました。この作品に関わることができたことを、心より光栄に思います。長く愛されてきた伝統を大切に受け継ぎながら、令和の時代ならではの新しい銭形平次を皆さんにお届けできたら嬉しいです。ぜひ楽しみにしていてください」と語った。
脚本を担当する山岡潤平は、自身の思い出とともに作品への思いを明かし、「その中で『かっこいいな』と思ったヒーローが二人いました。その一人が、銭形平次です。必殺技が“飛び道具”というのが子供にとっては最高で、真似をして五円玉をよく投げていました」と回想。「天国のじいちゃん、ばあちゃん、観てやー！！」とユーモアを交えたコメントも寄せた。
演出の豊島圭介は「『銭形平次をリブートする。しかも亀梨和也さんで！』プロデューサーからそう聞かされ、一気に気持ちが昂りました。」と企画の第一印象を振り返り、「完成した作品を見てもその予想は完全に的を射ていて、今まで誰も見たことのない新しい平次像が生まれていました。とにかく、頭から最後まで無茶かっこいい銭形平次ですので、ぜひご覧ください！」と手応えを語った。
音楽は井筒昭雄が担当。メインテーマについて「繰り返されるフレーズが重なり合うことで高揚感を生み出す構造に。また江戸の活気を感じさせる楽器として、和太鼓やチャンチキなどの打楽器を取り入れました。」とし、「作品とともに、音楽も楽しんでいただけましたら嬉しく思います」としている。
物語は、神社の境内で発見された男の死体をきっかけに始まる。遺体の懐から見つかった図面のような紙片を手掛かりに、平次は江戸でうごめく陰謀に迫っていく。一方、江戸では人気の旅一座の女芸人・つばめを巡る騒動も起き、やがて複数の事件が絡み合いながら新たな殺人事件へと発展していく。
放送はNHK総合で2026年夏予定（89分・全1回）。NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信を予定している。BS8Kでは3月23日（月）午後5：00〜6：29に放送予定。出演は亀梨和也ほか。原作は野村胡堂、脚本は山岡潤平、音楽は井筒昭雄、演出は豊島圭介。