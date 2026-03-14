テレ東『物産展の女』第2弾放送決定 W主演・平祐奈＆山口紗弥加＆共演・杢代和人が続投【コメントあり】
テレビ東京は31日、ドラマチューズ！『物産展の女〜高崎編〜』（深0：30〜1：00）を放送すると発表した。
【写真】さわやかなスーツ姿…食品バイヤー役を務める平祐奈
桑野一弘氏による同名小説を実写化した『物産展の女〜宮崎編〜』が2025年1月に放送され、好評を博した。続編を求める声などを受け、高崎編の放送が決定した。物産展開催のため“見つける”を生業とする食品バイヤーという職業にスポットを当て、物産展開催の裏側で繰り広げられる知られざるヒューマンドラマを送る。
前作に引き続き、平祐奈、山口紗弥加がW主演を務める。また共演に杢代和人が続投する。平は群馬物産展開催に向けてガムシャラに頑張る食品バイヤー蓮見春花（蓮＝二点しんにょう）を演じる。「食べなくてもわかる」が口癖の伝説の凄腕カリスマバイヤーである御厨京子役は山口。そして宮崎物産展を経て少しだけ成長した春花の後輩・高城稔役をダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」としても活動中の杢代。本作は、「群馬県高崎市」の全面協力のもと、全編高崎ロケが実現した。同市の観光名所や高崎パスタをはじめとする名物が登場する。
【コメント】
■平祐奈
きましたー!念願の第2弾！宮崎につづき、高崎のみなさまありがとうございます!!今回も物産展の女こと御厨さんが魅力的な街にぶいぶい引っ張っていって下さり私と高城くんも前回より少しは成長した姿をお届けできるのではないかと思います！高崎グルメをたっぷり堪能しちゃいました！ぜひ!!今年度を共においしく締めくくりましょう！
■山口紗弥加
続編万歳！
うれしくって思わず小躍りしました。
一年ぶりの再会は”衣装合わせ”という名の、ただただ幸せな同窓会に終わり、もはや親戚のような人たちとの旅行気分で赴いた次なる目的地は、群馬県高崎市。
前回お世話になった宮崎県同様、すてきな出会いが盛りだくさんの撮影となりました。
土地が人をつくり、人が土地を育むといいますが、スペシャルゲストとしてご出演いただいた高崎市長・富岡賢治さんの大らかでチャーミングなお人柄に、秒で恋をしたのは言うまでもありません。
「物産展の女」第2弾・高崎編！
人に癒やされ、グルメで腹の虫を鳴らしてください。きっと、どこかへ旅に出たくなるはずです。
■杢代和人
「物産展の女」の続編のお話を頂いた時は本当に嬉しくて、思わず声が出ました！
シリーズ化される作品に出演することが、俳優業を始めた頃からの目標だったので、また一つ叶えることができてうれしいです。
今回の「物産展の女」の舞台は群馬県高崎市。高崎の魅力をたくさん詰め込んでいます。さらにパワーアップした3人の掛け合いもお楽しみください!!
■桑野一弘（原作）
前回のドラマを視聴した後、こんな感想を漏らしたことを覚えています。
「もっともっと、このキャラクターたちのことが知りたい！ずっと、その活躍を見ていたい！」
すでに原作の世界を飛び越えて、御厨たちはさらなる飛躍を遂げています。
第2弾でも画面狭しと駆け回り、“地元の隠れた逸品”を私たちの元に届けてくれることまちがいありません。
今度の舞台は、群馬県高崎市。
どんな美味しいグルメが待っているのか。
想像を膨らませて、お腹はへこませて、皆さんと一緒に放送日を待ちたいと思います。
ともあれ、おかえりなさい、ドラマ「物産展の女」！
■プロデューサー・千葉貴也（テレビ東京）
皆さまの応援のおかげで、待望の第2弾をお届けできることになりました。今回の舞台は“パスタの街”群馬県高崎市！東京駅から1時間もかからず行けるのに、実は知らないことばかりで魅力がたっぷり詰まった街です。平さん、山口さん、杢代さん、最高のチームが再集結し、名物「高崎パスタ」に挑みます。食品バイヤーの奮闘や、名店の味を受け継ぐ親子の葛藤を描く深い人間ドラマとなっております。ぜひご期待ください！
【写真】さわやかなスーツ姿…食品バイヤー役を務める平祐奈
桑野一弘氏による同名小説を実写化した『物産展の女〜宮崎編〜』が2025年1月に放送され、好評を博した。続編を求める声などを受け、高崎編の放送が決定した。物産展開催のため“見つける”を生業とする食品バイヤーという職業にスポットを当て、物産展開催の裏側で繰り広げられる知られざるヒューマンドラマを送る。
【コメント】
■平祐奈
きましたー!念願の第2弾！宮崎につづき、高崎のみなさまありがとうございます!!今回も物産展の女こと御厨さんが魅力的な街にぶいぶい引っ張っていって下さり私と高城くんも前回より少しは成長した姿をお届けできるのではないかと思います！高崎グルメをたっぷり堪能しちゃいました！ぜひ!!今年度を共においしく締めくくりましょう！
■山口紗弥加
続編万歳！
うれしくって思わず小躍りしました。
一年ぶりの再会は”衣装合わせ”という名の、ただただ幸せな同窓会に終わり、もはや親戚のような人たちとの旅行気分で赴いた次なる目的地は、群馬県高崎市。
前回お世話になった宮崎県同様、すてきな出会いが盛りだくさんの撮影となりました。
土地が人をつくり、人が土地を育むといいますが、スペシャルゲストとしてご出演いただいた高崎市長・富岡賢治さんの大らかでチャーミングなお人柄に、秒で恋をしたのは言うまでもありません。
「物産展の女」第2弾・高崎編！
人に癒やされ、グルメで腹の虫を鳴らしてください。きっと、どこかへ旅に出たくなるはずです。
■杢代和人
「物産展の女」の続編のお話を頂いた時は本当に嬉しくて、思わず声が出ました！
シリーズ化される作品に出演することが、俳優業を始めた頃からの目標だったので、また一つ叶えることができてうれしいです。
今回の「物産展の女」の舞台は群馬県高崎市。高崎の魅力をたくさん詰め込んでいます。さらにパワーアップした3人の掛け合いもお楽しみください!!
■桑野一弘（原作）
前回のドラマを視聴した後、こんな感想を漏らしたことを覚えています。
「もっともっと、このキャラクターたちのことが知りたい！ずっと、その活躍を見ていたい！」
すでに原作の世界を飛び越えて、御厨たちはさらなる飛躍を遂げています。
第2弾でも画面狭しと駆け回り、“地元の隠れた逸品”を私たちの元に届けてくれることまちがいありません。
今度の舞台は、群馬県高崎市。
どんな美味しいグルメが待っているのか。
想像を膨らませて、お腹はへこませて、皆さんと一緒に放送日を待ちたいと思います。
ともあれ、おかえりなさい、ドラマ「物産展の女」！
■プロデューサー・千葉貴也（テレビ東京）
皆さまの応援のおかげで、待望の第2弾をお届けできることになりました。今回の舞台は“パスタの街”群馬県高崎市！東京駅から1時間もかからず行けるのに、実は知らないことばかりで魅力がたっぷり詰まった街です。平さん、山口さん、杢代さん、最高のチームが再集結し、名物「高崎パスタ」に挑みます。食品バイヤーの奮闘や、名店の味を受け継ぐ親子の葛藤を描く深い人間ドラマとなっております。ぜひご期待ください！