俳優でミュージシャンのＹＵ（３１）が１４日、都内で行われた「ＹＵ Ｃａｌｅｎｄｅｒ ２０２６．４−２０２７．３」の発売記念イベントを行った。

２年ぶりのカレンダーの発売で、撮影は、深夜に都内を出発し山奥で、麦わら帽子をかぶって釣りをし、川魚を食べたのが思い出。「充実した撮影でした。今回は自然の中で、ありのままの表情で撮ったのが今回のこだわりです」とアピールした。

２０１８年に、大学進学を機に、母の故郷台湾へ移住。学生時代は野球経験もあり、開催中のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は台湾チームの動向も気になっていたというが「今回は日本チームに推しが多すぎて日本をどうしても応援しちゃいますね」と笑顔で振り返った。

今年の１月には台湾のホラー「呪詛」に、ホラー映画初出演したＹＵは、今後の目標について「アクションをやりたいので準備したい。肉体改造をします」と決意。しかし「びっくりするくらい足が細いんです」と悩みを明かした。学生時代、野球部で投手だったが「いくら走ってもお尻も足も大きくならないんです。下半身を鍛えることを頑張らないといけない。食トレからしっかりやります」と力を込めた。