声優で「銀河鉄道999」の主人公・星野鉄郎役を務めた野沢雅子さんが、鉄郎を宇宙の旅に導く美女・メーテル役を務めていた声優で、今月3日に亡くなった池田昌子さんを悼む言葉を寄せました。

【写真を見る】【 追悼 】野沢雅子さん「メーテル」池田昌子さんへ「大切な戦友でした」「また、どこかの星で会える時まで」涙で伝える





野沢さんは池田さんを実生活でも「メーテル」と呼んでいたことを明かし、懐かしさと寂しさを綴っています。





▽▽▽▽ 野沢雅子さん 追悼全文 ▽▽▽▽

メーテル、あなたの訃報を聞いた時、涙が溢れて止まりませんでした。

銀河鉄道999で共演して依頼、ずっと収録以外でも「鉄郎ちゃん」「メーテル」と呼び合って、喫茶店で周りの人から驚いた顔で見られたこともありましたね。

私の中でメーテルは「池田さん」でも「昌子さん」でも「マコちゃん」でもなく、メーテルそのもの。美人で凛として笑顔の素敵な大切な戦友でした。

松本先生も車掌さんも旅に出てしまって、メーテルしか仲間はいなかったのに、メーテルまで同じ世界からいなくなってしまったなんて、寂しくてたまりません。

でもきっと、メーテルは999に乗って車掌さんや松本先生と旅に出かけたんですよね。

また映画の時のように私だけこちらに残されてしまったけれど、私はもうしばらくこちらで頑張ります。

また、どこかの星で会える時まで。

その時を楽しみにしています。

野沢雅子

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