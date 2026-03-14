【AFC女子アジアカップ2026】オーストラリア女子代表 2−1 北朝鮮女子代表（日本時間3月13日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】北朝鮮MFが肘打ち→豪州MFが流血（リプレイあり）

まさかの大流血に、スタジアムと現地メディアが騒然となった。

日本時間3月13日にAFC女子アジアカップ2026の準々決勝で、ホストカントリーのオーストラリア女子代表が北朝鮮女子代表と対戦。2−1で熱戦を制した。

しかし、この試合の84分には非常に危険なアクシデントが発生していた。1点を追いかける北朝鮮がオーストラリア陣内でスローインからボールを入れて空中戦に。ジャンプした北朝鮮のMFミョン・ユジュンが、オーストラリアのMFクレア・ウィーラーの上に乗っかかる形に。即座に主審の笛が鳴り響いた。

ウィーラーは右目の上まぶた付近を深く切っており、ピッチに座り込んだ彼女の顎付近まで血が流れ落ちる事態に。ミョン・ユジュンには主審からイエローカードが提示された。

オーストラリアの選手たちは「相手が肘を振った」と猛アピール。リプレイ映像を確認すると、ミョン・ユジュンの肘がウィーラーのまぶたに直撃していたことが分かる。しかし、プレー自体は故意ではないと判断されたのかVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の介入による判定変更はなかった。

大流血に見舞われたウィーラーだったが、止血処置を受けて頭にバンテージをグルグル巻きにすると、そのままピッチへ戻り最後までプレーを続行する執念を見せた。

危険なシーンに現地メディアが即座に反応

この痛々しいシーンには現地メディアも即座に反応した。地元紙『The West Australian』は試合速報で「ウィーラーは目の上に切り傷を負い、血まみれになった」と報道。さらに「相手のミョン・ユジュンはボールを競り合った際に肘が当たってイエローカードを受けた。それでもウィーラーは傷口に包帯を巻きピッチに戻った」と伝えた。

また、『ABC News』も試合速報で、「ああ…クレア・ウィーラーが顔に酷い打撃を受け、目の近くから血が流れ出ている。彼女はミョン・ユジュンとヘディングで競り合った際、顔面に肘打ちを受けた」とプレーを描写。そして、「相手のプレーは完全に偶発的なものだったが、それでもイエローカードが提示された」と続けた。

なお、勝利したオーストラリアは2027年の女子ワールドカップ出場権を獲得し、準決勝では中国vsチャイニーズ・タイペイの勝者と対戦する。一方で敗れた北朝鮮はW杯出場権プレーオフに回り、同カードの敗者と対戦することとなった。

ちなみに、なでしこジャパン（日本女子代表）は3月15日の準々決勝でフィリピン代表と激突する。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

