普通ボブより、楽にシャレるこれ！！【40・50代】白髪伸びてもごまかせる◎「ハイライトボブ」

これまでの普通ボブにどこか物足りなさを感じたら、「ハイライトボブ」がおすすめです。気になる白髪をカバーしながら抜け感を演出してくれるので、若々しくおしゃれに見えるのがポイント。今回は、忙しい毎日を送る40・50代におすすめのハイライトボブをピックアップします。大人の魅力をアップしてくれそうなヘアスタイルをさっそくチェック！

春にぴったりなハイライトボブ

@sakosakosakosakoさんが「春におすすめの“品よく明るい”ハイライトカラー」と紹介しているヘアスタイル。透明感のあるカラーが軽やかさを演出してくれます。ハイライトによる陰影がシンプルなボブに奥行き感をプラス。派手になりすぎないため、気負わず今っぽさを取り入れられそうです。

白髪をカバーしながら抜け感をプラス

ラフなスタイリングで抜け感が演出されたボブスタイル。さりげないハイライトが白髪を自然にカバーしてくれます。@acco.mamaさんは「このハイライトのおかげでちょっとくらい根元伸びても気にならない」とコメント。おしゃれなヘアスタイルを長くキープできそうです。

ハイライトカラーで軽やかさアップ

こちらは、レイヤーを入れて軽やかに仕上げたハイライトボブ。細かなハイライトが上品な印象です。@sakosakosakosakoさんによると「1.5～2ヶ月おきのメンテナンスでキレイをキープ」とのこと。カラーの頻度を抑えることで、髪や頭皮へのダメージを軽減できそうです。

柔らかく上品なグレージュカラー

@kaito_osaka.designさんが「白髪ぼかしグレージュ」と紹介しているヘアスタイル。赤みを抑えたグレージュカラーが柔らかく上品な雰囲気です。白髪を自然に馴染ませてくれるので、大人女性にもぴったり。

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※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@acco.mama様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri