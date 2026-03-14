可愛さ反則級ーーーッッ♡【ダイソー】集めたくなる！「サンリオグッズ」

【ダイソー】では大人も夢中になりそうな、【サンリオ】のグッズが充実している様子。日常生活で使うのはもちろん、コレクションして保管しておきたくなるような可愛さのグッズが揃っているんです。今回は、手触りも楽しめそうなワッペンや、立体的なシールなど、イチオシのサンリオグッズをご紹介します。

温かみのあるモコモコ感！

キャラクターそれぞれの可愛らしさを存分に感じられる、「パイルワッペン」。少しモコモコとした、温かみのある表面感もポイントです。シンプルな布製バッグやTシャツ等にワンポイントとして付けるのはもちろん、このままコレクションして飾っても良さそうです。

台紙まで可愛い立体感シール

ぷくっとした立体感がたまらないのは、「ぷくっとシール」。お馴染みのキャラクター達が、立体的なシールになっており、使うのがもったいないような可愛さ。台紙にまでキュートなイラストがあしらわれており、何種類も欲張って集めてしまいそう。シールは大きめから小さめまであるので、メッセージカードや手帳のワンポイントとして貼るのにぴったりかも。

どのキャラクターが出ても嬉しい！

どこに付けるか悩んでしまいそうな、ボールチェーン付きのラバーキーホルダー。「ぷちリング」「ぷちミラー」「ぷちコーム」の3種類があり、それぞれの種類ごとに、どのキャラクターが出るか分からないブランインドパッケージで販売されています。どのキャラクターが出ても「大当たり！」と言いたくなるような、デザインが嬉しいポイント。@198_0kさんは「とってもかわいい」と満足している様子。

使い方をアレンジしても楽しい

洋服の洗濯タグにアイロンで貼り付けられる「洗濯タグ用ネームシール」。1シートの中に、さまざまなキャラクターがセットになっているので、使い方を考えるだけでワクワクしそう。子どもの洋服や持ち物に付ける他にも、活用方法がありそうです。@risa_.pianoさんは、「娘のシール帳に勝手に追加しちゃった」とのことで、同じくダイソーの「モザイクタイルステッカー」と組み合わせてちょっぴり立体的なシールにアレンジした様子。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@198_0k様、@gnm.ao様、@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino