Xで報告

自動車レースF1の実況者としてもお馴染みで、ラジオDJやナレーターなど幅広く活動するサッシャ氏がXを更新。合格率5.3％の国家試験合格を報告すると、ネット上では祝福や驚きの反響が続々と広がっている。

49歳のサッシャ氏は、13日のX投稿で「合格しました！！勉強始めて4年 6回目の試験で気象予報士試験に合格することができました！！」と報告。第65回気象予報士試験の合格証明書を写した1枚と、手に持ちガッツポーズで納まった画像も添えた。

「正直、途中モチベーションが続かなくなりそうな時もありました それでもコメントでたくさん励ましてくださったおかげで諦めることなく合格までたどり着くことができました！」と心境を吐露。「本当に長い間見守ってくださって、応援してくださってありがとうございました！」と感謝を綴った。

一般財団法人「気象業務支援センター」の資料によると、第65回気象予報士試験の受験者数3932人のうち、合格者は208人。合格率は5.3％で、平均合格率でも約5.5％という難関試験の突破となった。

X上では祝福の声が殺到。「本当に忙しい中、よく勉強する時間を作れたな」「おぉー！！ついに合格したんだ！！本当におめでとうございます」「サッシャさん、気象予報士に合格したんだ！凄い！」「凄いですね……….しかもたった4年で難関資格を」といった反応が寄せられた。

サッシャ氏はドイツ・フランクフルト出身。日本語、ドイツ語、英語が堪能で、F1、ル・マン24時間、WEC、スーパーGTなどのモータースポーツ実況でお馴染みの存在。2026年からはFODのF1実況を務めている。



（THE ANSWER編集部）