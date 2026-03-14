

タモリ＆佐藤茉那アナ＠「おけはざま山」にて

「ブラタモリ」（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）3月14日・21日放送は、2週にわたり「桶狭間の戦い」を特集する。信長の名を世に知らしめた戦国史上最大の逆転劇。わずかな痕跡から伝説の戦いの謎を解き明かす。さらに…よみがえるタモリ少年の記憶とは？

【写真】「ブラタモリ

桶狭間の戦い」場面カット

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。2週連続で、若き織田信長が果たした戦国史上最大の逆転劇、桶狭間の戦いに迫る。

兵力差は、今川軍2万5千vs織田軍3千。圧倒的に不利な状況の中、信長はいかにして奇跡の勝利をつかんだのか？

信長が放った一撃必殺の奇襲作戦、その全貌が今よみがえる--。

監視をかいくぐるための秘密の進軍ルート、そして豪雨がもたらした千載一遇のチャンス--。住宅街となった戦場の“わずかな痕跡”をたどりながら、勝利の裏に隠された戦略をひも解く。さらに、タモリが少年時代に訪れた“思い出の場所”が、決戦の舞台だったという驚きの一幕も。

タモリ コメント

桶狭間の戦いのイメージが変わりました。やっぱり歩かないとわからないですね。

普通に考えれば負けたはずなのに、こんな大逆転があったのかと。知らないことだらけでした。

個人的には少年時代の記憶と重なる旅でもあり、面白かったです。

「ブラタモリ」放送予定

3月14日（土）「桶狭間の戦い・信長の危機」21日（土）「桶狭間の戦い・信長の逆襲」毎週土曜 夜7時30分〜出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー（広島局） ナレーション：あいみょん新たなインターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり