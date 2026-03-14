タモリ、“桶狭間の戦い”のイメージ変わる「こんな大逆転があったのか」
タモリ＆佐藤茉那アナ＠「おけはざま山」にて
「ブラタモリ」（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）3月14日・21日放送は、2週にわたり「桶狭間の戦い」を特集する。信長の名を世に知らしめた戦国史上最大の逆転劇。わずかな痕跡から伝説の戦いの謎を解き明かす。さらに…よみがえるタモリ少年の記憶とは？
桶狭間の戦い」場面カット
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。2週連続で、若き織田信長が果たした戦国史上最大の逆転劇、桶狭間の戦いに迫る。
兵力差は、今川軍2万5千vs織田軍3千。圧倒的に不利な状況の中、信長はいかにして奇跡の勝利をつかんだのか？
信長が放った一撃必殺の奇襲作戦、その全貌が今よみがえる--。
監視をかいくぐるための秘密の進軍ルート、そして豪雨がもたらした千載一遇のチャンス--。住宅街となった戦場の“わずかな痕跡”をたどりながら、勝利の裏に隠された戦略をひも解く。さらに、タモリが少年時代に訪れた“思い出の場所”が、決戦の舞台だったという驚きの一幕も。
タモリ コメント
桶狭間の戦いのイメージが変わりました。やっぱり歩かないとわからないですね。
普通に考えれば負けたはずなのに、こんな大逆転があったのかと。知らないことだらけでした。
個人的には少年時代の記憶と重なる旅でもあり、面白かったです。